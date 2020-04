Polacy większymi pesymistami niż Włosi. Obawiamy się skutków ekonomicznych Covid-19

Boimy się finansowych skutków pandemii, fot. Shutterstock

Polacy są bardzo zaniepokojeni obecną sytuacją - głównie w kontekście własnego zdrowia, ale także bezpieczeństwa finansowego. 40 proc. gospodarstw domowych odczuwa uszczuplenie domowego budżetu w związku z pandemią. W prognozach dotyczących kolejnych miesięcy jesteśmy jednocześnie większymi pesymistami niż Niemcy czy nawet Włosi – wynika z badania Kantar Barometr Covid-19.

Choć wcześniejsze klęski, związane z rozprzestrzenianiem się wirusów SARS czy MERS pokazują, że odbicie gospodarcze po epidemii przychodzi relatywnie szybko, powrót do normalności oceniamy jako trudny. Polacy deklarują, że ich sytuacja finansowa uległa pogorszeniu. W konsekwencji szukamy oszczędności i najlepszych dostępnych ofert cenowych. Obok ceny ważnym kryterium podejmowania decyzji jest lokalne „pochodzenie” wybieranego produktu.

Czy w najbliższych tygodniach czeka nas przełom? Znajdujemy się prawdopodobnie w okresie szczytowym pandemii. Zarówno w Europie i w Polsce sytuacja kształtuje się mniej więcej podobnie, wzrosty zachorowań się stabilizują, co można odczytywać jako spowolnienie pandemii. Jeśli prognozy się potwierdzą, czeka nas powolny powrót do normalności.

Dla milionów osób problem nie skończy się jednak wraz z końcem kwarantanny. Pandemia to zjawisko, które będzie niosło za sobą skutki natury ekonomicznej – płytszą bądź głębszą recesję. Wiele firm przestanie lub już przestało funkcjonować, wiele osób straciło lub straci pracę, a co za tym idzie, źródło dochodów. Gospodarki krajów europejskich mogą się w efekcie dosyć istotnie skurczyć. Wielu Polaków znajdzie się w zupełnie nowej rzeczywistości, mierząc się z pogorszoną sytuacją ekonomiczną rodziny.

- Mniej więcej 40% gospodarstw domowych odczuwa uszczuplenie domowego budżetu w związku z pandemią - niemal połowa respondentów badania Kantar Barometr Covid-19 deklaruje zdecydowanie pogorszenie się ich sytuacji finansowej. 36% z nich obawia się strat w ciągu najbliższego miesiąca. To z pewnością odbije się na ich zwyczajach zakupowych. Przesunięcia w preferencjach konsumentów mogą odbić się na markach z segmentu premium, z których klienci zrezygnują na rzecz odpowiedników z niższej półki cenowej. - mówi Stanisław Grabowski, Head of Strategy z MediaCom.

Przeczytaj także: W Ciechanowie na początku maja ponownie otwarte zostaną targowiska

Relatywna normalność na wielu polach powinna wrócić względnie szybko. Patrząc na dane, dot. podobnych wydarzeń na rynkach azjatyckich, ten powrót do normalności w handlu następował stosunkowo szybko, ponieważ już w około 3 miesiące. U nas być może nastąpi to podobnie szybko, chociaż nie oznacza to oczywiście pełnego wyjścia suchą stopą z jakiejś głębszej ekonomicznej recesji. Natomiast pewna aktywność handlowa i kupowanie podstawowych produktów, korzystanie z usług powinno relatywnie szybko do normy wrócić.