Polacy wydają na ekożywność 36 zł rocznie, Europejczycy 346 zł

- Średnie kwoty wydawane rocznie przez Polaków na żywność ekologiczną są zdecydowanie niższe niż mogłyby być. Przeciętny Polak rocznie na jedzenie bio wydaje ok. 36 zł. Średnia europejska to 346 zł - wynika z raportu „Żywność ekologiczna w Polsce” przygotowanego przez Koalicję na rzecz BIO we współpracy z NielsenIQ. Rocznie Polacy na żywność ekologiczną wydają łącznie 1,36 mld zł, czyli zaledwie 0,5% kwoty przeznaczanej na jedzenie. W Niemczech taka sprzedaż osiąga niemal 55 mld zł. W całej Europie sprzedaż żywności ekologicznej osiągnęła prawie 205 mld zł, a na świecie ponad 482 mld zł. Pandemia przyczyniła się do wzrostu tych wydatków, nawet o 30%, ale nadal potencjał jest dużo wyższy. Szacunki Accenture dotyczą co prawda żywności zrównoważonej, ale wskazują również na ogromny potencjał dla certyfikowanych ekologicznych produktów. Zwiększanie ich udziału w rynku jest nieuniknione, nie tylko ze względów zdrowotnych, ale także ochrony środowiska. Warunki ku temu są coraz bardziej sprzyjające, bo konsumenci mają coraz większą wiedzę - mówi Łukasz Gębka, Prezes Farmy Świętokrzyskiej.

Klienci chcą kupować ekologicznie

Wydatki na żywność w 2020 r. w Polsce wg Nielsena wyniosły 143,2 mld zł. Żywność ekologiczna stanowiła niewielki procent tej kwoty. Tymczasem Accenture szacuje, że polscy konsumenci są w stanie wydawać rocznie na spożywcze produkty uprawiane w sposób przyjazny dla środowiska nawet 64,6 mld zł. To ogromny potencjał, który wciąż rośnie. Z raportu „Zrównoważona żywność w Polsce” wynika, że aż 57% konsumentów obecnie bardziej niż przed pandemią zwraca uwagę, jak wybierane produkty spożywcze wpływają na ich zdrowie.

Szansa na zmianę

Produkty ekologiczne stanowią 0,3% polskiego rynku spożywczego, podczas gdy średnia unijna wynosi już 4%. Jak wynika z analiz ekspertów, to konsekwencja m.in. wciąż za małej podaży tego typu produktów.

Wśród największych europejskich rynków żywności ekologicznej są Niemcy i Francja, w których sprzedaż takich produktów przekracza 50 mld zł. Kolejni są Włosi, którzy na certyfikowane produkty wydają ponad 16 mld zł, a następnie Szwajcaria, Wielka Brytania, Szwecja i Hiszpania.

Polska odbiega od średniej unijnej także jeżeli chodzi o udział gruntów przeznaczanych pod rolnictwo ekologiczne. W całej Europie zajmują one 8,1% powierzchni, natomiast nad Wisłą ten odsetek oscyluje wokół 3,5%. Najwięcej takich upraw w całej powierzchni rolnej mają Austria (26,1%), Estonia (22,3%) i Szwecja (20,4%). Poniżej 20%, ale wciąż wysoko w klasyfikacji są Szwajcaria, Czechy, Włochy, Łotwa i Finlandia.