Polacy zgadzają się na obniżenie wynagrodzenia, byle nie stracić pracy

Polacy boją się o swoje miejsca pracy, fot. Shutterstock

Prawie połowa pracowników (48%) boi się, czy utrzyma obecną pracę i czy będzie dostawać wynagrodzenie. Więcej niż jedna trzecia (34%) szuka już nowej pracy, a 14% deklaruje, że zgodzi się pracować za niższe wynagrodzenie – to wnioski z badania Gi Group i Grafton Recruitment pt. „Praca w czasie kwarantanny”

W badaniu Gi Group i Grafton Recruitment, które przeprowadzono w dniach 21-24 marca,już prawie połowa pracowników tj. 48% obawia się, że nie otrzyma wynagrodzenia za pracę lub ją straci. 52% nadal jest spokojna o swoją przyszłość zawodową i deklaruje, że sytuacja w ich firmie jest stabilna.

Pomimo obaw blisko połowy ankietowanych o ich przyszłość zawodową,66% badanych odpowiedziało, że jeszcze nie szuka nowej pracy. Już robi to niewiele ponad 1/3 (34%).

Największą determinację do działania widać u dotychczasowych pracowników branży HoReCa. Już prawie połowa, bo 47% deklaruje chęć zmiany branży, a aż 59% zatrudnionych w HoReCa przyznaje, że aktywnie szuka pracy.Sytuacja wygląda inaczej wśród pracowników fizycznych. Ponad 60% pracowników fizycznych nie szuka nowej pracy. W tym przypadku może być to być spowodowane faktem, że 54% z nich nadal wykonuje swoje obowiązki bez zmian, w miejscu pracy, bo ich zakład nie przerwał produkcji.

Jakie obawy mają i jak w obecnej sytuacji zachowują się menedżerowie? Połowa z nich (50%) pracuje obecnie zdalnie, 22% ciągle pozostaje w biurze. To największy odsetek w porównaniu z osobami zajmującymi niższe stanowiska w strukturze organizacyjnej. 38% menedżerów obawia się, że sytuacja kryzysowa sprawi, że stracą pracę, ale ok. 60% nowej jeszcze nie szuka.60% zapytanych przez Gi Group i Grafton Recruitment twierdzi, że sytuacja kryzysowa nie wpłynęła na ich oczekiwania finansowe. 14% natomiast już jest skłonnych zgodzić się na obniżkę pensji, aby zachować pracę. Co ciekawe26% deklaruje, że chce w obecnej sytuacji zarabiać więcej. W branży HoReCa połowa pracowników (50%) oczekuje od obecnego pracodawcy możliwości czasowego wstrzymania wykonywania obowiązków, przy jednoczesnej wypłacie wynagrodzenia, a co piąty (20%) skłonny jest zgodzić się na obniżkę pensji, aby zachować pracę.

Badanie przeprowadzono w dniach 21-24.03.2020r. w formie ankiety online przesłanej do losowo wybranej grupy 857 osób, które zaaplikowały na co najmniej jedną ofertę pracy Grafton Recruitment & Gi Group w latach 2018-2020