Północna Izba Gospodarcza: Polski Ład uderza w samorządy

Polski Ład został poddany właśnie konsultacjom społecznym. Fot. Shutterstock

Jak poinformowała Unia Metropolii Polskich każdy samorząd straci na wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu. Jeżeli koncepcja Prawa i Sprawiedliwości zostanie przegłosowana w sejmie to w budżecie miasta będzie mniej o ponad 170 milionów złotych.

– Solidaryzujemy się z apelem Unii Metropolii Polskiej oraz samorządowców, w tym prezydenta Szczecina Piotra Krzystka, by zrewidować postulaty Polskiego Ładu dotyczące rozdzielania danin podatkowych wśród samorządów. To są pieniądze „najbliżej obywateli”. Mówienie o sprawiedliwości społecznej w kontekście gospodarczym i pozbawianie możliwości realizacji swoich inwestycji przez samorządy uważamy za nieakceptowalny paradoks. Silne samorządy, to silna lokalna gospodarka i silny sektor MŚP – mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Szacunki Unii Metropolii Polskich opierają się o uśredniony ubytek w PIT podanym przez Ministerstwo Finansów według projektu ustawy Polski Ład, który został poddany właśnie konsultacjom społecznym. Kwota wpływów samorządowych zostanie uszczuplona o 174 miliony złotych. Według tych samych wyliczeń Stargard straci ponad 18 milionów złotych, Police 12 milionów, a Świnoujście blisko 16 milionów złotych. Skala strat uzależniona jest oczywiście od wielkości miasta. Ubytki prognozowane przez Unię Metropolii Polskich mogą doprowadzić do katastrofy budżetowej wielu samorządów.

Północna Izba Gospodarcza w najbliższym czasie zamierza nawiązać kontakt z samorządami z naszego regionu, by wystosować wspólny apel do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie konieczności zmian w Polskim Ładzie. – 174 miliony złotych to pół budowanego właśnie w Szczecinie aquaparku czy niemal całość realizowanej w mieście torowej rewolucji, gdzie przebudowywane zostanie torowisko w centrum miasta i na Niebuszewie. Nie mówimy o małym osłabieniu, a potężnej stracie dla miasta. To strata, która będzie dotykać także przedsiębiorców. Apelujemy o rewizję planów oraz szerszą dyskusję o postulatach Polskiego Ładu, które według przedsiębiorców nie są korzystne dla sektora MŚP – dodaje Hanna Mojsiuk.