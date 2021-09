Połowa konsumentów nie akceptuje swojego wyglądu. Marki mogą na tym zyskać

Co czwarta osoba kupująca kosmetyki rozpoczęła lub zwiększyła zakupy tych produktów w internecie. Co dziesiąta – zamierza zaopatrywać się w kosmetyki wyłącznie online – wynika z raportu Beauty & the Future Beauty & the Future, Mobile Institute.