Półrocze w handlu - pięć najważniejszych wydarzeń

UOKiK kontra Biedronka. Srogie kary dla handlowego lidera

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał decyzję w sprawie Jeronimo Martins Polska. Spółka miała wprowadzać konsumentów w błąd odnośnie warunków, korzyści i dostępności regulaminu akcji „Tarcza Biedronki antyinflacyjna”. Nałożona kara to ponad 160 mln zł.

„Tarcza Biedronki antyinflacyjna” była reklamowana na duża skalę hasłem „Jeśli na naszej liście 150 najczęściej kupowanych produktów znajdziecie produkt w niższej cenie regularnej w innym sklepie, zwrócimy wam różnicę”. Miała stanowić odpowiedź przedsiębiorcy na wzrost wskaźnika inflacji. Przekazy reklamowe były tak sformułowane, aby przyciągnąć uwagę konsumentów, którym zależy na niskich cenach produktów, oraz wytworzyć u nich przeświadczenie, że oferowane produkty są najtańsze na rynku. Po przeprowadzonym postępowaniu Prezes UOKiK wydał decyzję stwierdzającą naruszenie przez Jeronimo Martins Polska zbiorowych interesów konsumentów.

Ponadto, sąd zgodził się z prezesem UOKiK, że niedopuszczalne jest naliczanie konsumentom ceny wyższej niż widoczna przy produkcie, a obowiązkiem spółki jest prawidłowe oznakowanie ceną wszystkich produktów na półce. Biedronka będzie musiała zatem zapłacić karę - 115 mln zł. Wyrok dotyczy decyzji z 2020 r. Prezes UOKIK Tomasz Chróstny uznał wówczas, że działania Jeronimo Martins Polska w zakresie uwidaczniania cen stanowią praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Z kolei w kwietniu SOKiK utrzymał karę ponad 60 mln zł dla właściciela sieci sklepów Biedronka. Według UOKiK spółka nieprawidłowo wskazywała kraj pochodzenia warzyw i owoców w należących do sieci sklepach. SOKiK podkreślił, że wprowadzenie konsumentów w błąd może dotyczyć cech produktu, w tym oznaczenia krajem pochodzenia.

Projekt systemu kaucyjnego przyjęty

Rada Ministrów przyjęła projekt systemu kaucyjnego. Oddając butelki szklane do 1,5 l, butelki plastikowe do 3 l i puszki do 1,5 l (doliczona zostanie do nich kaucja w wysokości 50 gr) - nie trzeba będzie okazywać paragonu. Projekt, przyjęty 6 czerwca 2023 r. przez Radę Ministrów, dostosowuje polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi o unijną dyrektywę ws. zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

Puste opakowania będzie można oddać do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą w tym celu musiały odbierać puste opakowania. Pozostałe placówki handlowe (o mniejszej powierzchni) będą mogły przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności.

Shopee żegna się z Polską

13 stycznia 2023 roku był ostatnim dniem składania zamówień na platformie Shopee w Polsce. Firma zaskoczyła rynek informacją o wycofaniu się z naszego kraju.

- Staramy się koncentrować na najbardziej obiecujących dostępnych dla nas możliwościach rozwoju. Biorąc to pod uwagę, a także fakt utrzymującej się znacznej niepewności makroekonomicznej tego regionu, która zaburza ocenę możliwości rozwoju w perspektywie długofalowej, zdecydowaliśmy się na zakończenie naszej działalności w Polsce. Zamierzamy skoncentrować się na rynkach Azji i Ameryki Łacińskiej, na których osiągnęliśmy już dużą skalę działania i gdzie widzimy dla Shopee silny długoterminowy potencjał wzrostu. W okresie przejściowym skupimy się w Polsce na wspieraniu lokalnej społeczności sprzedawców i kupujących, a także członków lokalnego zespołu naszej firmy - podała spółka.

Startuje Wszystko.pl, zagrozi Allegro?

Jedni wychodzą z rynku, inni dopiero próbują na nim sił. To może być duży projekt. Ruszyła długo zapowiadana nowa platforma zakupowa wszystko.pl, należąca do jednego z liderów branży IT i nowych technologii, firmy Comarch. Premiera konsumencka platformy odbyła się 29 czerwca.

Ofertą nowego marketplace’u zainteresowanych jest wiele sklepów online. Jeszcze przed premierą portalu w serwisie zarejestrowało się ponad 11 tys. sprzedawców z każdej kategorii, m.in. Bielenda, Neonet, Homla, Krosno czy Crocs.

Tymczasem Allegro rozpoczęło międzynarodową ekspansję. Ruszyła czeska wersja serwisu.

7-Eleven zawita nad Wisłę?

7-Eleven przygotowuje się do ekspansji w Europie. Pochodząca z Ameryki sieć poszukuje doświadczonych franczyzobiorców do otwierania nowych oddziałów. Detalista stawia na doświadczonych przedsiębiorców, którzy prowadzą już działalność handlową, gastronomiczną lub hotelarską - poinformował Retail Detail.

Propozycja rozwijania konceptu małych sklepów ogólnospożywczych ma być skierowana do potencjalnych franczyzobiorców z Niemiec, Francji, Irlandii, Włoch, Polski, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii. 7 - Eleven bierze też pod uwagę Austrię i Szwajcarię. Jeśli pojawi się w naszym kraju, namiesza na rynku handlu detalicznego.