Polska atrakcyjna dla sourcingu, nearshoringu i reshoringu

Trwa proces geograficznej reorientacji procesu produkcji przez globalne przedsiębiorstwa europejskie, m.in. w celu zwiększenia bezpieczeństwa łańcuchów dostaw.

Trwa częściowe przejmowanie roli dostawcy komponentów/materiałów od przedsiębiorstw zlokalizowanych dotychczas w innych krajach. Z takimi procesami powinny być powiązane znaczące inwestycje na zakup gruntów, tworzenie przestrzeni magazynowych, budowę fabryk.

Zgodnie z raportem Refinitiv, Polska była najczęściej wskazywanym przez europejskie przedsiębiorstwa krajem jako lokalizacja dla sourcingu, nearshoringu i reshoringu.

Sourcing to strategia firmy polegająca na wyborze najlepszego dostawcy spośród wszystkich zgłoszonych oferentów.

Nearshoring to strategia lokowania produkcji bliżej kraju macierzystego, do państw zbliżonych kulturowo. Wzrostu popularności należy doszukiwać się tuż po pierwszych lockdownach spowodowanych pandemią COVID-19.

Reshoring to strategia wykorzystywana w dojrzałych przedsiębiorstwach, które po ulokowaniu zakładów produkcyjnych w innych krajach, po pewnym czasie postanawiają przenieść je z powrotem do kraju macierzystego.

Ożywienie inwestycji firm prywatnych zagranicznych

Według danych GUS, odsezonowane wykorzystanie mocy wytwórczych w przetwórstwie wyniosło w I kw. 77,6% wobec 77,8% w IV kw. i było najniższe od III kw. 2020 r. Oznacza to, że obecnie firmy nie zderzają się z barierą w postaci wysokiego stopnia wykorzystania mocy wytwórczych, która w przeszłości była głównym czynnikiem skłaniającym firmy do zwiększenia nakładów inwestycyjnych.

Analizując tendencje w poszczególnych branżach, ożywienie realnych inwestycji w IV kw. zmaterializowało się głównie dzięki wyższemu wkładowi (o 1,6 pkt. proc.) w grupie przedsiębiorstw zajmujących się „wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę”, co jednak było po części powiązane z efektem niskiej bazy sprzed roku.

Branżami dynamizującymi wzrost inwestycji przedsiębiorstw ogółem pomiędzy III i IV kw. 2022 r. były również usługi (o 1,0 pkt. proc.) i budownictwo (0,4 pkt.). Z kolei w przetwórstwie, górnictwie i dostawie wody odnotowano spowolnienie wzrostu inwestycji.

Zgodnie z danymi PONT Info, do wzrostu dynamiki przedsiębiorstw 50+ w IV kw. ub. r. przyczyniło się ożywienie inwestycji firm prywatnych zagranicznych. Jednocześnie wkłady inwestycji przedsiębiorstw kontrolowanych przez jednostki sektora publicznego (firmy z dominującym udziałem tego sektora w kapitale przedsiębiorstwa) i krajowych przedsiębiorstw prywatnych nieznacznie zmniejszyły się pomiędzy III kw. i IV kw. ub. r. Aktywność inwestycyjna krajowych firmach prywatnych nadal była wysoka (roczne tempo wzrostu powyżej 9% w okresie II kw. – IV kw. 2022 r.), jednak nie była czynnikiem dynamizującym wzrost inwestycji ogółem.

Zwiększenia bezpieczeństwa łańcuchów dostaw

W kontekście inwestycji firm zagranicznych istotne są tendencje w zakresie nakładów na grunty, budynki i budowle. Trwa proces geograficznej reorientacji procesu produkcji przez globalne przedsiębiorstwa europejskie, m.in. w celu zwiększenia bezpieczeństwa łańcuchów dostaw po wybuchu pandemii COVID-19. Reorientacja ta była korzystna dla polskich przedsiębiorstw, które zwiększyły sprzedaż do dotychczasowych klientów lub nowych odbiorców, np. poprzez częściowe przejmowanie roli dostawcy komponentów/materiałów od przedsiębiorstw zlokalizowanych dotychczas w innych krajach.

Z takimi procesami powinny być powiązane znaczące inwestycje na zakup gruntów, tworzenie przestrzeni magazynowych, budowę fabryk. Taka tendencja rzeczywiście była widoczna w przypadku inwestycji firm zagranicznych 50+ w kategorii „grunt, budynki i budowle”. W okresie III kw. 2021 r. – II kw. 2022 r. zwiększały się one w tempie kilkudziesięciu procent rocznie. W III kw. ub. r. widoczne jest wyraźne spowolnienie tempa wzrostu w tej kategorii.

W przypadku nakładów w IV kw. na razie nie ma odpowiednich danych. Z jednej strony, dotychczas poniesione nakłady mogły okazać się wystarczające do obsługi nowych strumieni zamówień. Z drugiej strony, trwająca wojna w Ukrainie mogła przyczynić się do nasilenia reorientacji w łańcuchach dostaw.

Bank zwraca uwagę, że Polska pozostaje atrakcyjną lokalizacją dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Zgodnie z raportem Refinitiv, Polska była najczęściej wskazywanym przez europejskie przedsiębiorstwa krajem jako lokalizacja dla sourcingu, nearshoringu i reshoringu (w ankiecie zadawano pytanie o atrakcyjność danej lokalizacji w zakresie przeniesienia procesu produkcji bliżej docelowego rynku zbytu).

Na podstawie historycznych danych dotyczących łącznej wartości kosztorysowej inwestycji rozpoczętych można zauważyć, że dynamika wartości kosztorysowej inwestycji rozpoczętych wyprzedzała zmiany w kształtowaniu się tempa wzrostu inwestycji przedsiębiorstw 50+ o ok. 2-3 kwartały. Zależność ta osłabiła się jednak w ostatnich trzech latach. W IV kw. 2022 r. kosztorysowa wartość inwestycji rozpoczętych wyraźnie zwiększyła się (nominalnie o 90,9% r/r wobec i 21,8% w III kw.). Uważamy, że będzie to czynnik wspierający ożywienie w inwestycjach przedsiębiorstw w I poł. 2023 r – stwierdza bank.

Dwa czynniki ryzyka

Niemniej jednak bank widzi dwa czynniki ryzyka dla scenariusza wyraźnego ożywienia inwestycji przedsiębiorstw w 2023 r. Po pierwsze – podwyższona niepewność dotycząca kształtowania się perspektyw gospodarczych w kraju i u głównych partnerów handlowych Polski. Po drugie, należy zwrócić uwagę, że inwestycje przedsiębiorstw w II poł. ub. r. były napędzane głównie przez nakłady większych podmiotów (zatrudniających co najmniej 50 pracowników).

Z kolei dynamika nakładów mniejszych jednostek (zatrudniających 10-49 pracowników) kształtowała się na ujemnym poziomie (-8,8% r/r w II poł. 2022 r. wobec 13,3% w I poł. 2022 r.). Choć inwestycje dużych firm stanowią ok. 2/3 całości nakładów przedsiębiorstw ogółem to powyższe dane wskazują, że klimat inwestycyjny w mniejszych podmiotach nie uległ znaczącej poprawie. Formułując taką ocenę zakładamy, że z uwagi m.in. na rosnące ceny energii aktywność inwestycyjna w mikroprzedsiębiorstwach (poniżej 10 pracowników) była jeszcze niższa niż w małych firmach (10-49).

Podsumowując ING Bank Śląski uważa, że wzrost dynamiki inwestycji przedsiębiorstw 50+ odnotowany w IV kw. ub. r. w połączeniu z silnym wzrostem wartości kosztorysowej inwestycji stanowi lekkie ryzyko w górę dla naszej ścieżki inwestycji przedsiębiorstw ogółem w 2023 r.

„Dokładniejsza ocena tego ryzyka będzie możliwa po zapoznaniu się z wynikami badania koniunktury NBP w zakresie aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw, które zostaną opublikowane w kwietniu (tzw. Szybki Monitoring). Do tego czasu podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym w I kw. br. dynamika inwestycji ogółem wyraźnie obniży się, a od II kw. br. będziemy mieć do czynienia z jej stopniowym wzrostem. Prognozujemy, że w całym 2023 r. zwiększą się one o 1,2% wobec wzrostu o 4,5% w 2022 r.” - informuje bank w raporcie.