Dzięki UE sprzedaż rowerów może wzrosnąć

Popularność rowerów wśród Polaków z roku na rok rośnie. Obecnie ponad 70% Polaków jeździ na rowerze, a co czwarty rowerzysta korzysta z jednośladu przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych.

Jednocześnie sondaże dowodzą, że fundusze na rozwój infrastruktury rowerowej oraz programy dopłat, ułatwiające dostęp do ekologicznych i efektywnych środków transportu, jakimi są rowery elektryczne, istotnie wpłynęłyby na decyzje Polaków.

Polacy na dwóch kółkach

- Polska branża rowerowa stoi przed historyczną szansą. Kierunek prorowerowych działań, wyznaczony przez Parlament Europejski może przynieść ogromne korzyści zarówno dla obecnych i przyszłych rowerzystów, jak i dla rozwoju miast. Z naszych dotychczasowych badań wynika, że Polacy chcą korzystać z rowerów podczas codziennych podróży, ponieważ doceniają komfort i funkcjonalność, które zapewniają jednoślady, a także zwracają uwagę na aspekt ekonomiczny i ekologiczny. Zainteresowanie rowerami elektrycznymi znacznie zwiększyło się wśród Polaków w ostatnich latach, sprzedaż rowerów ze wspomaganiem notuje wzrosty rzędu kilkudziesięciu procent rocznie Nasze sondaże dowodzą, że 62% badanych skłaniałoby się do zakupu e-bike’a gdyby jego cena była niższa dzięki dofinansowaniom – mówi Mateusz Pytko, prezes Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego.

W kierunku zmian

Rezolucja w sprawie opracowania europejskiej strategii w zakresie transportu rowerowego, która została przyjęta przez Parlament Europejski, zobowiązała Komisję Europejską do działań na rzecz podwojenia liczby kilometrów przejechanych rowerami w Europie do 2030 r. Co oznacza, że celem jest 312 miliardów kilometrów na rowerze rocznie, czyli dwukrotnie więcej, niż wynik uzyskany w badaniu Komisji z 2017 r. Przyjmując, że kraje Unii Europejskiej zamieszkuje blisko 448 milionów ludzi, średni dystans przypadający na każdego Europejczyka wynosi ok. 697 kilometrów rocznie, czyli 58 km miesięcznie.

Nowe miejsca pracy w ekosytemie rowerowym

W Rezolucji Parlamentu Europejskiego określono 17-punktowy plan działania w celu rozwoju infrastruktury rowerowej, stworzenia w Europie podatnego gruntu dla produkcji rowerów, komponentów i baterii rowerowych, a także utworzenia 2 mln miejsc pracy w „ekosystemie rowerowym”, obejmującym sektory produkcji, turystyki, handlu, zdrowia i sportu, gdzie już dziś zatrudnienie znajduje milion Europejczyków.

Mimo że Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii UE dotyczącej transportu rowerowego nie jest prawnie wiążąca, stanowi kluczowy dokument kształtujący przyszłe priorytety polityczne i decyzje. W ramach działań mających na celu rozwój ruchu rowerowego, w dokumencie zostały wskazane propozycje dotyczące infrastruktury, przemysłu rowerowego oraz zwiększenia korzyści dla użytkowników rowerów (wzrost dostępności i przystępności cenowej rowerów poprzez dofinansowania lub obniżenie podatku VAT; przyspieszenie rozwoju EuroVelo – europejskiej sieci tras rowerowych; dopłaty za dojazd rowerem do pracy; zapewnienie bezpiecznych miejsc parkingowych dla rowerów z możliwością ładowania rowerów elektrycznych).