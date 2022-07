Polska coraz bogatsza?

Co mierzy Wskaźnik Bogactwa Narodów?

– Składa się z dwóch filarów. Prywatny wydatków per capita oraz z podzielonych na kategorie i ocenionych pod względem jakości wydatków publicznych. Nie chcemy konkurować z miarą, jaką jest PKB, ale świadomość niedoskonałości tego tradycyjnego wskaźnika każe nam szukać alternaty, które ukazują rzeczywistość gospodarczą w, jak nam się wydaje, pouczający sposób – tłumaczy wiceprezes i pomysłodawca wskaźnika Warsaw Enterprise Institute Sebastian Stodolak.

WBN spada

W najnowszej edycji niemal wszystkie klasyfikowane kraje zaliczyły spadek wskazań WBN. Wyjątki to Polska oraz Irlandia, choć ta druga jest w zestawieniu krajem wyjątkowym ze względu na strukturę irlandzkiego PKB, rozdętego dzięki amortyzacji aktywów przenoszonych do tego kraju ze względów podatkowych przez międzynarodowe firmy. Polska w tym roku uzyskała równe 61 punktów – o 0,8 więcej niż rok wcześniej (1,3 proc. wzrostu r/r). Zawdzięcza to wciąż niesłabnącemu strumieniowi wydatków w gospodarce prywatnej oraz delikatnemu podniesieniu oceny wydatków publicznych (z 58,8 do 61,2 punktu), których znaczenie wzrosło w czasie epidemii. Najwyższe spadki w liczbach bezwzględnych odnotowano w Hiszpanii (-7,6), Zjednoczonym Królestwie (-6,7) oraz Austrii (-6,4); w liczbach względnych – w Hiszpanii (-10%), Grecji (-9,8%), Zjednoczonym Królestwie (-7,9%) oraz Chorwacji (-7,8%).

Za spadki odpowiadają oba składniki WBN: zaobserwowaliśmy kryzys wydatków prywatnych oraz równoczesne obniżenie się jakości wydatków publicznych, przy czym ten pierwszy składnik dominuje jako przyczyna niższych wyników WBN w tym roku aniżeli w poprzednim.

Tegoroczna edycja przyniosła istotne zmiany zarówno w samym wskaźniku, jak i w panujących na świecie warunkach gospodarczych. Rok temu mierzyliśmy strumień korzyści ekonomicznych przypadających na jednego obywatela wedle stanu na początek 2020 roku – tj. przed wybuchem epidemii wirusa COVID-19. Tegoroczna edycja zabiera nas na koniec pierwszego roku pandemii. Opisuje więc rzeczywistość w środku kryzysu gospodarczo-społecznego, w jakim znalazł się świat w związku z samą chorobą, a także przedsięwziętymi przez rządy oraz podmioty prywatne środkami zaradczymi. Do innych zmian należy pojawienie się nowej kategorii oceny wydatków publicznych – wolności słowa i zrzeszania się, które są skorelowane z przejrzystością finansów publicznych, a przejrzystość z ich jakością. Kategoria ta ma o tyle większe znaczenie, że dzisiejszy świat naznaczony jest konkurencją pomiędzy reżimami demokratycznymi (przejrzystymi) a autorytarnymi (nieprzejrzystymi) - ocenia WEI.

Prawdopodobnie wojna na Ukrainie i inflacja zmienią w najbliższych latach dynamikę rozwoju gospodarczego państw ujętych w WBN.