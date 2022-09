Polska jest już drugim największym odbiorcą wina z Gruzji

Jeszcze w ubiegłym roku Polska była trzecim największym odbiorcą gruzińskiego wina. Wówczas trafiło na nasz rynek 7 mln butelek wina gruzińskiego, co oznaczało wzrost eksportu o 34 procent w porównaniu z 2020 r.

Obecnie Polska jest już drugim odbiorcą wina z Gruzji na świecie. Jak podała National Wine Agency of Georgia, wstępne szacunki po nieco ponad dwóch kwartałach 2022 roku mówią o 41-procentowym wzroście importu wina gruzińskiego do Polski (4,6 mln butelek wysłanych od stycznia do lipca br.).

Gruzja uruchomiła nowe rynki eksportowe w 2010 roku, a kilka lat później słynna gruzińska metoda produkcji wina w qvevri została uznana jako część niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości i znalazła się na liście UNESCO. To wszystko przełożyło się na wzmożoną wymianę handlową także z Polską.

Popularność wina gruzińskiego w Polsce

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez instytut SW Research na zlecenie National Wine Agency of Georgia, wśród Polaków deklarujących spożycie wina przynajmniej od czasu do czasu, prawie połowa (46%) próbowała już wina gruzińskiego. Co istotne, spośród ankietowanych, którzy próbowali gruzińskiego wina aż 89% lubi je lub zdecydowanie je lubi. Ankietowani deklarują, że cenią je za walory smakowe i aromat (70%), a także za miłe skojarzenia z nimi (33%).

Rzeczywiście - chociaż nazwy regionów produkcji win gruzińskich nie są powszechnie znane w Polsce, 66% respondentów wskazało w badaniu, że ma pozytywne skojarzenia z Gruzją. 55% ankietowanych ceni gruzińską kulturę kulinarną.

Polacy deklarują zakup win gruzińskich głównie w specjalistycznych sklepach z winami oraz sklepach z alkoholem - w ten sposób nabywa je 43% ankietowanych. Pozostali ankietowani znajdują wina gruzińskie w supermarketach, hipermarketach oraz dyskontach. 5,6% respondentów pija wina gruzińskie w restauracjach i hotelach.

Gruziński rynek wina

W 2021 roku Gruzja wyeksportowała łącznie 107 mln butelek wina do 62 krajów świata. Obecnie w kraju zarejestrowanych jest prawie 1900 winiarni, z których 441 eksportuje wino. Warto dodać, że zarejestrowanych jest tu 25 apelacji. Największym terenem produkcji wina pozostaje Kachetia, gdzie wytwarza się 90 ton wina na 1 ha. Region ten, leżący we wschodniej części Gruzji, jest jednocześnie najstarszy na świecie, jeśli chodzi o uprawę winogron.

To co czyni gruzińskie wino wyjątkowym, to z pewnością duża różnorodność smaków i aromatów. Według Narodowej Agencji Winiarskiej Gruzji można znaleźć tam 525 odmian winorośli, z których 45 jest oficjalnie zatwierdzonych do sprzedaży jako osobne odmiany.

Gruzja to kraj powszechnie kojarzony z pięknymi widokami, suto zastawionym stołem i winem. Państwo położone na pograniczu Europy i Azji, zajmuje niecałe 70 tysięcy km², natomiast same winnice zajmują 55 tysięcy hektarów. Tradycja wina gruzińskiego sięga tam 8000 lat. Nic dziwnego, że winnice na stałe wpisały się w tamtejszy krajobraz, a gruzińskie wino zyskuje coraz większą popularność na całym świecie.