Polska łososiowa. Czy krajowa branża stanie nad przepaścią?

Polska łososiem stoi

Łosoś w warunkach naturalnych to towar deficytowy. Obecnie można go spotkać w Biebrzańskim Parku Narodowym, Kampinoskim Parku Narodowym czy Poleskim Parku Narodowym, ale liczbę ryb szacuje się na zaledwie kilka tysięcy sztuk. W mniejszej ilości występują też na terenie Wielkopolski i Małopolski oraz Puszczy Bydgoskiej.

W polskich sklepach najłatwiej kupić łososia hodowlanego, importowanego z farm położonych wzdłuż fiordów Norwegii, Szkocji, wybrzeży Chile, Kanady, a także z tzw. akwakultur w Polsce. Eksport przetworzonego łososia z Polski do UE stanowi aż 25 proc. całego wolumenu ryb eksportowanych z naszego kraju na unijny rynek. Jak podaje money.pl, w ciągu roku to blisko 195 mln porcji. O wielkości tej branży może świadczyć to, że dwie największe firmy przetwarzają ok. 70 tys. ton ryb rocznie, zatrudniając kilka tysięcy osób, a w szczycie sezonu jeszcze więcej – podaje Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb (PSPR).

Nowe przepisy forsują Belgia i Francja. Uzyskały one poparcie wszystkich państw członkowskich oprócz Polski. Zmiany polegają na ograniczeniu technologii „stiffening”, która pozwala pogodzić dużą produkcję z bezpieczeństwem żywnościowym i - jak przekonuje PSPR – jest całkowicie bezpieczna. Branża w Polsce ostrzega przed wielomilionowymi stratami. Zwolnionych mogłoby zostać 6 tys. osób.

Bój o dominację na rynku

"Stiffening" to technologia przetwarzania ryb polegająca na silnym mrożeniu. Wędzone filety są zamrażane (temperatura minus 7–14 stopni Celsjusza) i krojone na plastry. Zmniejsza to ryzyko zakażenia ryb drobnoustrojami. UE chce jednak walczyć z listeriozą, chorobą zakaźną wywołaną przez bakterie. Główna zmiana dotyczy objęcia regulacją procesu podmrażania, który ma być ograniczony do 96 godzin – podaje portalspozywczy.pl.

– Ograniczenie "stiffeningu" wymusi dostosowanie się do nowych warunków. Koszty należy liczyć w milionach złotych. Proponowane zmiany mają ogromny wpływ na opłacalność produkcji w polskich przetwórniach. W czarnym scenariuszu może dojść do zamknięcia fabryk – mówi money.pl Arletta Kramska, dyrektorka PSPR.

Rozmowy w Komisji Europejskiej nad zmianą przepisów trwają od grudnia 2022 r. Z nieoficjalnych informacji wynika, że nowe przepisy mają wejść w życie w pierwszym kwartale 2024 r.

To walka o pozycję lidera – komentują branżowe media. Czasowy limit oznacza, że w praktyce niemożliwe będzie eksportowanie towaru.

– Firmy funkcjonujące w Polsce staną się ofiarami przepisów, które mogą doprowadzić do odcięcia krajowych eksporterów od części intratnego zachodnioeuropejskiego rynku – ocenia cytowany przez portalspozywczy.pl Jacek Podgórski, dyrektor Forum Rolnego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.