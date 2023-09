Polska ma najtańszą benzynę w Unii Europejskiej. Ekspert: grożą konsekwencje

W celu porównania między państwami wykorzystamy ceny netto, bez uwzględniania podatku VAT i ceł. Porównywanie cen końcowych, choć ważne z perspektywy konsumenta, nie jest adekwatne do oceny ewentualnego zaniżania lub zawyżania cen, ze względu na różnice w systemach podatkowych – mówi Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl).

W Polsce obecnie cena benzyny Eurosuper 95 wynosi 1,31 EUR/l (6,19 PLN/l). Po odjęciu podatków i ceł cena to 0,7 EUR/l (3,24 PLN/l), czyli aż o 22 proc. mniej niż średnia cena netto w Europie – 0,9 EUR/l (4,16 PLN/l).

Najwyższą cenę benzyny Eurosuper 95 na stacjach paliwowych znajdziemy w Holandii – 2,13 EUR/l (9,86 PLN/l), ale decydują o tym krajowe podatki. Co ciekawe, po ich odjęciu najdroższym państwem okazuje się Dania, gdzie cena netto jest o 14 proc. wyższa od średniej w Unii Europejskiej i wynosi 1,03 EUR/l (4,77 PLN/l).

- Wysokie różnice w cenach jednorodnego produktu tworzą okazję do tzw. arbitrażu cenowego, czyli zakupu tego samego produktu po niższej cenie i jego sprzedaży po wyższej. Skutkiem tego może być powstawanie niedoborów, ograniczeń w dostępie do towaru, a w dłuższej perspektywie możliwość rozwoju czarnego rynku ropy. Niestety, historia ekonomii wielokrotnie pokazała, że sztywne regulacje cenowe prowadzą do powstania luk na rynku. Przykładem kraju, który niedawno doświadczył skutków polityki kontroli cen, są Węgry, gdzie zamrażanie cen na stacjach paliw zakończyło się pod koniec ubiegłego roku. Działania mające na celu zwalczanie najwyższej inflacji w Europie doprowadziły do wyczerpania się krajowych zapasów, których nie można było uzupełnić ze względu na nieopłacalny import. W efekcie Węgry mają dziś drugie z najwyższych cen netto benzyny Eurosuper 95 w Europie – 1,01 EUR/l. (4,67 PLN/l.).

Zgodnie z najnowszym raportem OPEC, obecnie stajemy w obliczu oczekiwań zwiększonego popytu (od IV kw. br.) oraz cięć w produkcji ze strony największego konsorcjum państw wydobywających ropę, czyli OPEC. Naturalną konsekwencją tych działań wydaje się wzrost cen ropy naftowej na światowych rynkach, a przekroczenie poziomu 100 USD będzie wówczas tylko kwestią czasu.

W okresie, gdy ceny ropy na rynkach światowych rosną o 33 proc., ceny hurtowe paliw w Polsce spadły o 6,3 proc.. Największy dostawca paliw w Polsce, czyli Grupa Orlen S.A., która jest spółką państwową, tłumaczy to „walką z cenami". W swoim najnowszym komunikacie spółka uspokaja, że „dostawy paliw na stacje Orlen oraz do naszych klientów hurtowych, z którymi mamy zawarte umowy, przebiegają bez zakłóceń – komentuje Grzegorz Dróżdż.