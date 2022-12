Polska może dogonić Niemcy pod względem zamożności za… 30 lat

Jeśli utrzymamy tempo nadganiania, mamy szanse stać się równie bogaci co Niemcy w latach 50. XXI w.

Jeśli utrzymamy tempo nadganiania, mamy szanse stać się równie bogaci co Niemcy w latach 50. XXI w. (z marginesem pięciu lat, czyli np. w połowie lat 50. XXI w.). Niestety długookresowe trendy pokazują, że będziemy jednak doganiali Niemcy coraz wolniej. Pewnym pocieszeniem jest fakt, że pod względem poziomu rozwoju (PKB na osobę) wyprzedziliśmy już Grecję i Portugalię – diagnozuje raport „Bilans Otwarcia. Edycja 2022" Warsaw Enterprise Institute.

Ponadto proces ten można przyspieszyć, przeprowadzając odważniejsze reformy gospodarcze oraz poprawiając jakość instytucji (np. prawa) i polityki gospodarczej. Są kraje w UE, które rozwijają się szybciej od Polski, na świecie też są dziesiątki krajów o szybszym rozwoju. W ostatnich latach spada nam jakość rządzenia, a przykład Irlandii pokazuje, że dzięki odważnym reformom można stworzyć solidne fundamenty do rozwoju nowoczesnej gospodarki – oceniają autorzy raportu.

Wzrost gospodarczy Polski i Niemiec to kwestie współzależne. Niemcy są naszym największym partnerem handlowym. Dzięki rynkowi naszego zachodniego sąsiada odnotowujemy duże nadwyżki handlowe, co przyczynia się do polskiego wzrostu gospodarczego. Zarówno wartość eksportu do tego kraju, jak i jego udział w eksporcie z Polski ogółem rosną: z 25 proc. 10 lat temu, do 29 proc. w ciągu ostatnich dwóch lat.

W ostatnich latach udaje nam się doganiać Niemcy relatywnie szybko na tle poprzednich dekad, ale jest to wciąż proces powolny. Pomogłyby istotne zmiany w polityce gospodarczej (najlepiej przy szerokim poparciu polityczno-społecznym) oraz wprowadzanie trwałych zmian strukturalnych, podobnie jak to było w Irlandii. Wprowadzenie takich zmian pozwoli na szybsze dołączenie do grupy 20 największych gospodarek świata.

Pod względem rozmiarów gospodarki, Polska jest obecnie na 23. miejscu na świecie. Jeśli na trwałe zwiększymy swój udział w PKB świata powyżej 1 proc., będziemy mieli szansę na wejście do G20 i na zyskanie wpływu na współtworzenie światowego porządku gospodarczego. Utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju tego nie zapewni.

Raport Warsaw Enterprise Institute zawiera zarówno dobre, jak i złe wieści dla Polski. Dobre są takie, że pracownicy i pracodawcy w naszym kraju mają się jeszcze dobrze (stopa bezrobocia w Polsce jest drugą, najniższą w UE, jednym z najniższych jest również wskaźnik upadłości firm), Polska jest liczącym się eksporterem towarów i usług, jest ponadto krajem imigracyjnym w coraz większym stopniu, a imigranci składają się na polski system ubezpieczeń.

Do złych raport zalicza to, że stopniowo słabnie tempo rozwoju Polski, inflacja opóźnia proces bogacenia się Polaków, Narodowy Bank Polski zawiesił walkę z inflacją, spada jakość rządzenia (efektywność rządu, kontrola korupcji), wciąż handlujemy z Rosją i mamy z nią deficyt, w długim okresie atrakcyjność Polski może spaść ze względu na ceny nieruchomości.