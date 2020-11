Polska odpowiada za niecałe 2 proc. przychodów Spar Group

fot. materiały Spar Group

Spar Group przedstawił wstępne wyniki za rok obrotowy zakończony 30 września. Obroty grupy wzrosły o 13,5% do 124,3 mld ZAR. W Polsce sieć posiada 219 sklepów, a przychody wyniosły 2,1 mld ZAR czyli ok. 525 mln zł. Polska odpowiada za 1,7 proc. przychodów Grupy.

Grupa podkreśla, że wszystkie rynki w znacznym stopniu zostały dotknięte pandemią COVID-19 z powodu blokady i zmiany zachowań konsumentów.

Polska odpowiada za 1,7 proc. przychodów Grupy, Południowa Afryka za 63,2 proc., Irlandia za 24,1 proc. a Szwajcaria za 11 proc.

Przypomnijmy, że Spar w Polsce zakończył rok 2019 posiadając 153 sklepy generujące obrót w wysokości 165,83 mln euro, czyli ok. 729,6 mln zł. Oznacza to, że w ciągu 9 miesięcy sieci przybyło 66 placówek. W lipcu br. firma prowadziła 220 sklepów w Polsce. Na koniec września ich liczba spadła do 219. Zanim zaczęły się problemy sieci Piotr i Paweł generowała rocznie ok. 2 mld zł przychodów.

Grupa podaje, że skorygowana prognoza dotycząca obrotów w roku finansowym 2021 to 200 mln €.