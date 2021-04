Polska w pandemii umocniła pozycję eksportera żywności

W 2020 r. żywność z Polski trafiała przede wszystkim na rynek unijny, fot. Shutterstock

Pomimo obostrzeń wprowadzanych w gospodarce, utrudnień w transporcie towarów, gwałtownych zmian po stronie popytu, silne przewagi konkurencyjne pozwoliły Polsce umocnić pozycję eksportera netto żywności - mówi Łukasz Grabowski, Zastępca Dyrektora Centrum Eksportu PAIH.

Jak trwająca już ponad rok pandemia wpłynęła na eksport polskich produktów spożywczych?

Łukasz Grabowski, Zastępca Dyrektora Centrum Eksportu PAIH: Jeśli cofniemy się pamięcią kilkanaście miesięcy wstecz i przypomnimy sobie pierwsze doniesienia o rozprzestrzeniającej się pandemii COVID-19, która w pewnym momencie doprowadziła do „zatrzymania się” globalnej gospodarki i „zamrożenia” życia społecznego, to myślę, że nikt nie przypuszczał wtedy, że w całym 2020 r. polska branża rolno-spożywcza ma szansę pobić rekordowy wynik sprzedaży z 2019 r., który wyniósł 31,4 mld euro. A jednak kolejne, miesięczne odczyty dotyczące eksportu towarów rolno- spożywczych dostarczały coraz więcej optymizmu. Okazało się bowiem, że pomimo obostrzeń wprowadzanych w gospodarce, utrudnień w transporcie towarów, gwałtownych zmian po stronie popytu, silne przewagi konkurencyjne, w tym m.in. dogodne warunki klimatyczne, wciąż atrakcyjne koszty pracy czy wysoka jakość produktów pozwoliły Polsce umocnić pozycję eksportera netto żywności. Wartość sprzedaży produktów spożywczych sięgnęła ostatecznie w 2020 r. 34 mld euro. Polska należy dziś do grupy największych na świecie dostawców w wielu kategoriach produktów, np. nabiału, przetworów mięsnych oraz niektórych owoców i warzyw.

W 2020 r., wzorem lat poprzednich, żywność z Polski trafiała przede wszystkim na rynek unijny, który odpowiadał za około 80% całkowitej wartości sprzedaży polskich produktów. Z uwagą należy przyglądać się jednak postępującej dywersyfikacji geograficznej rynków zbytu. W minionym roku do krajów trzecich trafiła żywność o wartości 6,8 mld euro (wzrost o 17 proc. r/r). W grupie coraz istotniejszych importerów polskich towarów rolno-spożywczych znajdują się Arabia Saudyjska, Stany Zjednoczone, Algieria, Chiny, Norwegia, Republika Południowej Afryki, Izrael czy Wietnam.



