Polska w światowych łańcuchach dostaw. Raport ING i EEC

ING oraz organizatorzy Europejskiego Kongresu Gospodarczego prezentują najnowszy raport „Polska w światowych łańcuchach dostaw. Szanse globalne a ryzyka lokalne". Pandemia i wojna w Ukrainie, zawirowania finansowe, załamanie handlu z Rosją i Białorusią, czy wzrost presji cenowej na rynkach energii, metali i zboża – to wszystko wpłynęło na polską gospodarkę. Wyzwania ostatnich lat to także szansa na większe zainteresowanie Polską firm globalnych czy europejskich, co może przynieść wzrost zamówień i inwestycji zagranicznych w naszym kraju.