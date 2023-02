Polski detal szuka gotówki w faktoringu. Jak to działa?

Faktorzy wykupili wierzytelności w formie faktur o łącznej wartości ponad 460 mld zł, czyli o 27 proc. więcej niż w 2021 r. Faktury na gotówkę zamieniło 25 tys. firm. Przekazały one do sfinansowania prawie 24 mln dokumentów płatniczych.

Firmy faktoringowe w Polsce

Polski Związek Faktorów (PZF) skupia obecnie większość podmiotów świadczących usługi faktoringowe w Polsce. Należy do niego 5 banków komercyjnych, 19 wyspecjalizowanych firm udzielających finansowania, a także 6 podmiotów o statusie partnera.

– Faktoring cały czas rozwija się bardzo dynamicznie. Kolejny rok z rzędu nasz rynek urósł o ponad jedną czwartą. Z roku na rok udzielamy coraz większego finansowania, coraz większej liczbie firm, przekazujących do wykupu coraz większą liczbę faktur. Jeszcze 10 lat temu z faktoringu korzystało 5,5 tys. firm, 5 lat później było ich 9 tys. Dziś liczba ta wzrosła do 25 tys. i to w tak trudnym i niepewnym czasie. Obsługujemy 24 mln faktur czyli ponad 5 razy więcej niż 10 lat temu - mówi Konrad Klimek, przewodniczący komitetu wykonawczego PZF. - Faktorzy zrzeszeni w PZF to doświadczeni i stabilni partnerzy, którzy regularnie potwierdzają, że usługa faktoringu sprawdza się nie tylko okresie prosperity, ale także w czasie recesji - dodaje.

Kto korzysta z usług faktorów?

Z usług firm należących do PZF korzysta obecnie 24,8 tys. przedsiębiorstw. Przekazały one do sfinansowania 23,9 mln faktur o łącznej wartości 460,6 mld zł.

– Wartość finansowania udzielonego przez firmy faktoringowe polskim podmiotom gospodarczym jest imponująca. Poziom 100 mld euro rocznie świadczy o głębokim zaangażowaniu naszego rynku w rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Przedsiębiorcy w ostatnich dwóch latach przechodzą trudny okres, a mimo przeszkód, w zdecydowanej większości rozwijają swoje biznesy, podbijają nowe rynki i utrzymują płynność. Kolejny rok z rzędu zaspokajamy zapotrzebowanie na gotówkę, mimo niesprzyjających okoliczności - komentuje Konrad Klimek, przewodniczący komitetu wykonawczego PZF.

Z usług faktoringowych korzystają przede wszystkim firmy, które wystawiają faktury na wysokie kwoty i z dłuższymi terminami płatności, czyli przedsiębiorstwa produkcyjne i dystrybucyjne. Utrzymanie płynności finansowej w ich przypadku jest to bardzo istotne, ponieważ decyduje o dalszym rozwoju lub przetrwaniu. Faktoring umożliwia im zachowanie dobrej kondycji ekonomicznej, a przez to – stabilnej pozycji rynkowej i przewagi konkurencyjnej.

Jak działa faktoring?

Faktoring to wykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu nieprzeterminowanych wierzytelności firm (faktur), należnych im od kontrahentów czy odbiorców z tytułu dostaw i usług. Faktorzy świadczą też dodatkowe usługi, jak np. monitoring płatności, prowadzenie rozliczeń, pomoc w ściąganiu przeterminowanych należności.

Firma korzystająca z faktoringu szybciej otrzymuje środki finansowe z tytułu zawartej transakcji sprzedaży, ponieważ faktor przekazuje jej wcześniej ustalony procent wierzytelności (najczęściej do około 90% wartości faktury). Faktoring pozwala zatem poprawić bieżącą płynność. Ponadto umożliwia ograniczyć ryzyko niewypłacalności kontrahenta (ryzyko to podejmuje faktor).

Faktoring bywa kojarzony wyłącznie ze sprzedażą wierzytelności, tymczasem przedmiotem faktoringu są nieprzeterminowane (istniejące i przyszłe) zobowiązania pieniężne i najczęściej niewymagalne, krótkoterminowe wierzytelności udokumentowane fakturami VAT, związane z obrotem gospodarczym.