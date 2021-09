Polski Ład: Niższa składka na NFZ i nowy podatek

Miała być 9 proc. składka zdrowotna od dochodów bez możliwości potrącenia jej od podatku. Po fali krytyki rząd miał rozważać podwyższenie składki etapami - w kolejnych latach do 3, 5, 7 i 9 proc. Jednak, by jak pisze "Rzeczpospolita" "nie drażnić elektoratu corocznymi podwyżkami", rząd miał zdecydować się na jednorazową podwyżkę realnie płaconej składki zdrowotnej do 4,8 proc. - podaje gazeta.

Jak podaje "Rzeczpospolita", kolejna zmiana przewidziana w nowej wersji projektu to podatek przychodowy. Dziennik podkreśla, że "do ostatniej chwili będą się jednak ważyły losy, czy będzie on dobrowolny dla wszystkich i wyniesie 0,4 proc. przychodów z licznymi ulgami i odliczeniami, czy też 1 proc. dla przedsiębiorców z przychodami powyżej 50 mln euro i będzie obowiązkowo płacony, jeśli naliczony przez firmę CIT będzie niższy od 1 proc. jej przychodów w Polsce".