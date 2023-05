Polskie chłodnie zajęte przez ukraińskie owoce? Co robi rząd?

Poseł Jarosław Wałęsa apeluje ws. napływu ukraińskich owoców do Polski.

Polskie chłodnie zajęte przez produkty pochodzące z Ukrainy. Co z polskimi jabłkami i malinami?

- W ostatnich dniach Związek Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej opublikował na swojej stronie apel wskazujący na konieczność wstrzymania importu produktów z Ukrainy. Główny problem dotyczy sprowadzanych do Polski mrożonek, soków, a także innych przetworów na bazie owoców. W najbliższym czasie rozpoczynają się zbiory, a co za tym idzie, niezbędne będzie miejsce w chłodniach. Jednakże w tym momencie chłodnie zajęte są przez produkty pochodzące z Ukrainy, które wpłynęły do Polski w bardzo niskich cenach. Kluczową rolę odgrywa kwota, gdyż właściciele chłodni otrzymali z Ukrainy gotowy produkt. W przypadku polskiego – świeży owoc wymaga przygotowania do sprzedaży. Dodatkowo produkcja ukraińskich produktów spożywczych nie wymaga spełnienia wielu kryteriów oraz wymogów, które wymagane są na terenie Polski. Polscy sadownicy są na straconej pozycji w trakcie konkurowania o klienta. Dodatkowo konkurencja ta jest niesłuszna. Obawę budzą również liczby, z których wynika, iż 60% wyprodukowanych malin w Ukrainie wpłynęło do Polski. Stanowi to ogromną konkurencję dla polskich owoców - podkreśla poseł w apelu do ministerstwa rolnictwa.

Poseł pyta czy ministerstwo planuje zwiększenie działań kontrolnych na granicy celem sprawdzenia czy ukraińskie produkty spożywcze spełniają polskie oraz unijne normy?

Kontrola żywności sprowadzanej z Ukrainy

Na pismo Jarosława Wałęsy z upoważnienia ministra rolnictwa odpowiedział Janusz Kowalski. Sekretarz stanu uspokaja, że wymagania dotyczące jakości importowanych owoców i warzyw z krajów trzecich

nie różnią się od wymagań dla owoców i warzyw uprawianych i wprowadzanych do obrotu w UE. W związku z tym każda partia świeżych owoców i warzyw importowana do Polski z krajów trzecich, w tym z Ukrainy, musi spełniać wymagania jakościowe oraz wymagania dotyczące znakowania.