Polskie IT ma kłopoty. Koniec horrendalnych wynagrodzeń

Podkarpacka spółka informatyczna nie wypłaciła swoim pracownikom wynagrodzeń za kilka miesięcy pracy. Jedna z osób złożyła pracodawcy wymówienie w trybie dyscyplinarnym. Nie otrzymała trzech wypłat, jej wierzytelność przekracza 40 tys. zł. Druga – z uwagi na zajmowane stanowisko – zarabiała dużo więcej, więc zaległość byłego pracodawcy wobec niej sięga prawie 100 tys. zł.

Polskie IT to nie jest Eldorado

Jak przyznaje członek zarządu upadającej spółki, sektor IT to nie takie Eldorado. Jej problemy nie są odosobnione. Wiele małych firm z sektora informatycznego popadło w długi lub jest obecnie zamykanych. Potwierdzają to również najnowsze dane z Krajowego Rejestru Długów (KRD).

Zadłużenie branży IT od siedmiu miesięcy rośnie i obecnie wynosi 198,3 mln zł. Zaległości do spłacenia ma 6,5 tys. firm. Średnie zadłużenie to 30,5 tys. zł.

