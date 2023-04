Polskie piwo z nowymi oznaczeniami. Piktogramy zamiast haseł

Dobrowolne znaki odpowiedzialnościowe znajdują się na opakowaniach i w reklamach piwa od wielu lat. Członkowie „Browarów Polskich” od końca kwietnia 2008 r. zaczęli stosować charakterystyczne „kluczyki” na puszkach i butelkach z piwem, zaś „18” zaczęła być obecna w reklamie w lipcu 2010 r. Oznaczenia te są dobrowolną inicjatywą branży – ich stosowanie nie wynika z przepisów prawa.

Dobrowolne znaki odpowiedzialnościowe.jpg

Zamiast dotychczasowych haseł piktogramy

Teraz ZPPP Browary Polskie zaprezentują nowe oznaczenia, które będą zachęcać do odpowiedzialnego spożywania alkoholu. Jak dowiaduje się DlaHandlu.pl, nadal jest to dobrowolne porozumienie największych firm piwowarskich w Polsce. Zamiast dotychczasowych haseł pojawią się piktogramy, które będą bardziej czytelne.

- Nasi członkowie, czyli największe firmy piwowarskie, które wcześniej stosowały oznaczenia odpowiedzialnościowe, zawarły nowe porozumienie, aby do końca bieżącego roku wdrożyć nowe oznaczenia. Oznakowania na etykietach piw, puszkach i w przekazach marketingowych mają przede wszystkim cel edukacyjny, poprzez pokazywanie naszym konsumentom najważniejszych obszarów, w jakich nie należy korzystać z alkoholu, czyli chodzi o osoby niepełnoletnie, o nieprowadzenie aut pod wpływem alkoholu i niespożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży. Dobrowolne oznaczenia wpisują się w wieloletnie działania odpowiedzialnościowe i edukacyjne branży piwowarskiej w Polsce. Mają one na celu zmieniać postawy konsumenckie w kierunku odpowiedzialnej konsumpcji - - mówi w rozmowie z DlaHandlu.pl Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny ZPPP Browary Polskie.

Działania na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji

Zasady stosowania znaków odpowiedzialnościowych z organizacją zrzeszającą największe browary w Polsce ustaliła Kompania Piwowarska. Jak informuje, charakterystyczne oznaczenia „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” oraz „18 - Alkohol tylko dla pełnoletnich” od maja 2011 r. umieszczane są na pojedynczych i zbiorczych opakowaniach piwa.

Oznaczenia odpowiedzialnościowe występują także w reklamach audiowizualnych, przede wszystkim telewizyjnych i kinowych. Przyjęto zasadę, że mają zajmować 10% powierzchni obrazu i być emitowane przez 10% czasu trwania spotu.

Carlsberg Polska realizuje program zrównoważonego rozwoju Together Towards Zero w odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Jak podaje, kontynuuje działania w trzech obszarach: rozwoju oferty piw bezalkoholowych, zwiększania zasięgu i dostępności informacji konsumenckiej oraz dotyczącej odpowiedzialnej konsumpcji, zachęcania konsumentów do świadomych wyborów poprzez cykliczne programy, jak „Trzeźwo Myślę" czy współpraca w ramach Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie.

Działania objęły też "wdrożenie na opakowaniach hasła przypominającego o odpowiedzianej konsumpcji, opracowanie nowych znaczków odpowiedzialnościowych w ramach współpracy z Browarami Polskimi, uwzględnienie znaku 18+ na produktach bezalkoholowych".