Portfel własny nie wystarcza. Co szósty Polak korzystał z finansowania zewnętrznego przy zakupach online

Polacy korzystają z finansowania zewnętrznego podczas zakupów internetowych. Jak wynika z badania „Polaków Portfel Własny: Polacy na e-zakupach 2022” już co szósty respondent miał okazję wypróbować tę formę wsparcia.

Najczęściej tę opcję wybierały osoby w wieku 30-39 lat (31 proc.) oraz z wykształceniem wyższym – 23 proc. badanych. Co ciekawe, 35 proc. respondentów, którzy mieli okazję wypróbować finansowanie zewnętrzne w e-commerce zarabia 7000 zł netto lub więcej.

Najrzadziej z tego rozwiązania korzystały osoby młode w wieku 18-29 lat oraz te w przedziale 60-69 lat. Ponad połowa respondentów, która miała okazję wspomóc się finansowaniem zewnętrznym przy zakupach online wybierała kredyt ratalny.

Na drugim miejscu znalazł się kredyt w karcie kredytowej – 41 proc. Rzadziej ankietowani w tym celu wybierali internetowy limit odnawialny (5 proc.) czy kredyt gotówkowy (2 proc.).

Polacy kupują za kredyt lub zakupy na raty

Jak wynika z badania „Polaków Portfel Własny: Polacy na e-zakupach 2022”, w obecnej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej co siódmy badany byłby skłonny sięgnąć po finansowanie zewnętrzne w przypadku większego wydatku niż w przeszłości (14 proc.).

W tym celu Polacy najchętniej sięgnęliby po kredyt ratalny (31 proc). Na drugim miejscu znalazł się kredyt gotówkowy – 16 proc., a na trzecim kredyt w karcie kredytowej (14 proc.).

- W czasie rosnącej inflacji Polacy coraz ostrożniej podchodzą do wydatków. Często nie mają jednak świadomości, że pomóc im mogą produkty oferowane przez banki. Dobrym pomysłem jest skorzystanie np. z karty ratalnej, która umożliwia zakup danego towaru i jego spłatę co miesiąc w stałych, równych ratach. Dzięki niej nie musimy wydawać jednorazowo dużej sumy pieniędzy i pozostawiamy środki w domowym budżecie - mówi Patryk Perliński, dyrektor Departamentu Sprzedaży I Relacji z Klientami Biznesowymi z Santander Consumer Banku. - Zachęcamy także do skorzystania z naszego promocyjnego oprocentowania rachunku oszczędnościowego z 7,50 proc. na nowe środki do 200 000 zł. To dobra opcja dla osób, które chcą ograniczyć skutki związane z inflacją i np. z różnych powodów obawiają się inwestować pieniądze – dodaje.

Porównanie cen najważniejsze podczas zakupów online

Które elementy są dla Polaków najbardziej istotne w zakupach przez internet?

Dla połowy badanych jest to możliwość porównania cen i znalezienie produktu w tej najbardziej korzystnej (50 proc.).

Niewiele mniej, bo 49 proc. wskazało różne opcje dostawy towaru takie jak kurier, automat paczkowy czy odbiór w sklepie stacjonarnym.

Popularnymi odpowiedziami były również szeroki asortyment produktów (40 proc.) oraz pozytywne opinie innych użytkowników (39 proc.). Dla co czwartej osoby istotny był także łatwy proces zwrotu towarów.

- Z badania wynika, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni cenią sobie możliwość porównania cen produktów podczas zakupów online (ok. 50 proc. w obu grupach). Ponadto jest to najważniejsza kwestia dla osób najmłodszych w wieku 18-29 lat (41 proc.). Dla porównania seniorzy powyżej 70. roku życia najbardziej cenią sobie różne opcje dostawy towaru jak kurier, automat paczkowy czy odbiór w sklepie stacjonarnym – tak odpowiedziało 56 proc. respondentów z tej grupy. Podobnie wybrała połowa osób z dużych miast powyżej 250 tys. mieszkańców - wyjaśnia Patryk Perliński. - Natomiast respondenci mieszkający na wsi najbardziej cenią sobie możliwość porównania cen. Co ciekawe, jest to także najchętniej wybierana odpowiedź przez osoby zarabiające najwięcej, od 7000 zł netto w górę – udzieliło jej 61 proc. ankietowanych z tej grupy. Z kolei badani zarabiający najmniej, poniżej 2000 zł netto, najczęściej wybierali różne opcje dostawy towaru takie jak kurier, automat paczkowy czy odbiór w sklepie stacjonarnym (65 proc.) – zaznacza.