Powiało optymizmem. Polacy liczą na poprawę sytuacji w kraju

Ceny rosną wolniej

Główny Urząd Statystyczny podał najświeższy odczyt dotyczący inflacji za wrzesień. Według najnowszych wyliczeń inflacja rok do roku wyniosła 8,2%, a w porównaniu do ubiegłego miesiąca ceny towarów i dóbr konsumpcyjnych obniżyły się o 0,4%. Obserwujemy więc dalsze spowolnienie tempa wzrostu cen, a w przypadku niektórych produktów nawet niewielkie spadki cen.

Niższa inflacja. Co wciąż niepokoi Polaków?

W ramach cyklicznych badań realizowanych przez Ipsos po raz kolejny Polki i Polacy zostali zapytani m.in. o ocenę najbardziej niepokojących w kraju kwestii, odczucia dotyczące sytuacji gospodarczej, tempo wzrostu cen i własną sytuację materialną. Jak zmniejszająca, ale wciąż wysoka inflacja wpływa na nastroje badanych?

Inflacja jest od wielu miesięcy głównym powodem niepokoju Polek i Polaków. Choć obawy z nią związane maleją, to nadal wskazywało na nią 51% badanych. Na drugim miejscu, z wynikiem mniejszym o 10 p.p., znajduje się opieka zdrowotna. W dalszej kolejności wymieniane były korupcja i finansowe lub polityczne skandale (30%) oraz konflikty zbrojne (29%). Warto zaznaczyć, że w Polsce ta ostatnia kwestia jest powodem do niepokoju dla największej liczby badanych wśród wszystkich biorących udział w badaniu krajów.

We wrześniu 44% badanych spodziewało się dalszego spadku inflacji. Do 13% zmniejszył się z kolei odsetek tych, którzy prognozowali szybsze tempo wzrostu cen. Pozostali uważali, że inflacja utrzyma się na dotychczasowym poziomie. Nastąpił więc wzrost optymistycznych nastrojów w kwestii cen.

Więcej optymistów odnośnie sytuacji w kraju

Nieco bardziej pozytywne nastawienie można zaobserwować także, jeśli chodzi o ocenę biegu spraw w kraju. Chociaż we wrześniu wciąż zdecydowana większość Polek i Polaków (64%) oceniała, że sprawy w kraju idą w złym kierunku, to zwiększył się jednocześnie odsetek optymistów. Już niemal co czwarty badany (24%) pozytywnie oceniał bieg spraw w Polsce – wzrost o 4 p.p. względem wyników z sierpnia. Optymistkami były częściej kobiety, najstarsi badani, a także ludzie z podstawowym i zawodowym wykształceniem.

Badani byli bardziej sceptyczni, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą kraju w porównaniu do ich własnej sytuacji materialnej. Równo połowa badanych uważała, że sytuacja gospodarcza Polski pogorszyła się w ciągu minionego roku, a prawie co trzeci (32%) obawiał się jeszcze gorszej kondycji gospodarki w przyszłości. Tymczasem własną sytuację materialną jako słabszą oceniało 35% badanych, a o jej pogorszenie w przyszłości martwiło się tylko 17%.

Chociaż zdecydowana większość badanych (64%) jest przekonanych o tym, że warto odkładać pieniądze, to jednocześnie aż 57% deklaruje, że nie uda im się niczego odłożyć w najbliższych miesiącach. Jedynie co piąty ankietowany (21%) przewiduje, że oszczędzi pieniądze w ciągu kolejnego roku.