Powrót do szkoły - czy to czas na zakup elektroniki?

W koszyku zakupowym znajdą się przede wszystkim przybory szkolne, ubrania, książki i sprzęt elektroniczny.

Ten ostatni zamierzamy kupić głównie dla siebie, dopiero w drugiej kolejności dla dzieci. I właśnie na elektronikę jesteśmy w stanie wydać więcej, często powyżej 1500 zł.

Respondenci zapytani o to, co ich zdaniem w okresie promocji związanych z powrotami do szkoły można kupić taniej, wybrali przede wszystkim przybory do szkoły (zeszyty, piórnik, plecak itp.) – połowa ankietowanych, oraz ubrania i książki – co trzeci ankietowany. Prawie 30% osób stwierdziło, że okazje na powrót do szkół to czas, by upolować w niższej cenie wycieczkę w biurze podróży. Natomiast 1/4 Polaków wskazała, że to atrakcyjny okres na okazyjny zakup sprzętu elektronicznego (smartfona, laptopa, tabletu, smartwatcha).

Ponad 2/3 Polaków skorzysta z promocji z okazji powrotów do szkoły. Co kupimy i za ile?

Z późnowakacyjnych wyprzedaży skorzysta 71% z nas, przede wszystkim na produkty, które najmocniej kojarzą się z promocjami w tym okresie. Są to przybory szkolne i ubrania (chce je kupić po 22% Polaków), a także książki (15%). Na kolejnych miejscach pojawiają się wycieczki w biurze podróży (9%), sprzęt sportowy (6%), kosmetyki i AGD (po 5%). Na takie produkty prawie połowa kupujących (44%) jest skłonna przeznaczyć kwoty do 500 zł (w tym 1/3 z tych osób do 200 zł). Kolejne 24% może wydać od 501 zł do 1000 zł, a budżet w przedziale 1001-1500 zł ma przygotowane 9%. Kwotą powyżej 1500 zł na wydatki w tym okresie dysponuje 16% łowców okazji.

Okazyjne oferty często skłaniają nas do zakupu na raty czy zapożyczenia się – z takiej opcji skorzysta 21% kupujących, z czego połowa preferuje system ratalny. Jednak przeważająca większość, bo 79%, sfinansuje całość wydatków z własnej kieszeni.

Wyprzedaże elektroniki jedynie pod koniec roku?

Zupełnie osobną kategorią produktów jest sprzęt elektroniczny. Na przełomie sierpnia i września planuje go kupić tylko 9% Polaków, ale to właśnie na elektronikę przeznaczymy zdecydowanie więcej niż na pozostałe produkty. Aż 37% osób spośród chcących skorzystać z promocji na np. smartfon, słuchawki czy smartwatch, wyda powyżej 1500 zł, a kolejne 18% od 1001 do 1500 zł. Również 18% polujących na tańszą elektronikę szuka produktów w przedziale cenowym 501-1000 zł, a 21% chce się zmieścić w kwocie do 500 zł – wynika z badania Huawei CBG Polska.



– W Polsce okres powrotu do szkoły nie jest jeszcze powszechnie kojarzony z promocjami na sprzęt elektroniczny. Zaledwie 13% Polaków wskazuje ten czas jako opłacalny moment na zakup urządzeń z tej kategorii – mówi Dorota Rakowska, Marketing Director w Huawei CBG Polska.

Najwyższą rozpoznawalność, jeśli chodzi o promocje na zakup elektroniki, ma Black Friday. Stwierdziła tak blisko połowa Polaków (47%)! Na kolejnym miejscach uplasowały się promocje w podobnym okresie – grudniowe i listopadowe: czas między świętami a Nowym Rokiem (26%), następujący po Czarnym Piątku Cyber Monday (22%) oraz okres przed świętami Bożego Narodzenia (21%). Natomiast 20% z nas czeka na noworoczne wyprzedaże. Dopiero na 6. miejscu pod kątem rozpoznawalności znalazły promocje sierpniowo/wrześniowe związane z powrotem do szkół (13%).

Elektronikę na nowy rok szkolny kupujemy dla… siebie?

W tej kategorii konsumenci będę polować przede wszystkim na smartfony, co wskazało 66% łowców elektronicznych okazji, przy czym dla dziecka nabędzie go tylko 1/4 z nich. Słuchawki są celem 62% kupujących elektronikę (z czego 1/3 chce nabyć dla pociechy), a smartwatch dla 53% (z czego 1/4 szuka dla dziecka). W przypadku zakupu dla dzieci dominują inne produkty elektroniczne, bardziej związane z potrzebami szkolnymi – przede wszystkim laptop (38% spośród chcących go kupić, zrobi to dla pociechy) oraz tablet (42%).