Praca zdalna w Europie - najlepsze kraje do pracy zdalnej

W zeszłym roku firma NordLayer stworzyła Globalny Indeks Pracy Zdalnej (Global Remote Work Index), który wskazuje najlepsze i najgorsze kraje do pracy zdalnej, sklasyfikowane pod względem czterech różnych kategorii: bezpieczeństwa cybernetycznego, bezpieczeństwa ekonomicznego, infrastruktury cyfrowej i fizycznej oraz bezpieczeństwa społecznego.

W tym roku NordLayer zbadał 108 krajów (w zeszłym roku było to 66 krajów). Oto 10 krajów, które według tegorocznych wyników badań najlepiej nadają się do pracy zdalnej:

Dania Holandia Niemcy Hiszpania Szwecja Portugalia Estonia Litwa Irlandia Słowacja

Wskaźnik został opracowany na podstawie oceny i porównania krajów przy użyciu czterech głównych kategorii. Każda z nich dzieli się na kilka podpunktów, które łącznie pomagają ocenić ogólną atrakcyjność pracy zdalnej:

cyberbezpieczeństwo – infrastruktura, zdolność reagowania i środki prawne;

bezpieczeństwo ekonomiczne – atrakcyjność turystyczna, znajomość języka angielskiego;

koszty utrzymania i opieka zdrowotna;

infrastruktura cyfrowa i fizyczna – jakość i przystępność internetu, e-infrastruktura;

e-administracja i infrastruktura fizyczna;

bezpieczeństwo społeczne — prawa osobiste, inkluzywność i bezpieczeństwo.

Jak wypada Polska?

Polska wypada nieźle w światowym rankingu, zajmując w sumie 18. miejsce. W zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego zajmuje 8. miejsce, pod względem zdolności reagowania imponujące 1. miejsce, a pod względem rygorystycznych środków prawnych – 6. miejsce.

Wyniki w kategorii bezpieczeństwa ekonomicznego podkreślają także pozytywne aspekty Polski, takie jak atrakcyjność turystyczna (9. miejsce) i znajomość języka angielskiego (15. miejsce), co daje ogólną pozycję na miejscu 17. w tej kategorii.

Pomimo dobrych wyników w określonych kategoriach, wyzwaniem dla Polski są niektóre obszary mające wpływ na wynik ogólny. Pod względem infrastruktury cyfrowej i fizycznej nasz kraj zajmuje 36. miejsce, przez trudności w takich obszarach jak jakość Internetu (33. miejsce) i e-infrastruktura (45. miejsce). Co więcej, w zakresie bezpieczeństwa społecznego Polska znalazła się na 31. miejscu, co wskazuje na pole do poprawy, szczególnie w zakresie praw osobistych (48. miejsce) i włączenia społecznego / inkluzywności (35. miejsce). W Polsce można również poprawić opiekę zdrowotną (43. miejsce) i koszty utrzymania (41. miejsce) w kategorii bezpieczeństwa ekonomicznego.

Polska – atrakcyjny kierunek w Europie Środkowej

Polska zajmuje wysokie 8. miejsce w kategorii cyberbezpieczeństwa, ale pozostaje za Niemcami (4. miejsce), Litwą (3.) i Słowacją (1.). Zdolność efektywnego reagowania Polski (1. miejsce) jest porównywalna ze zdolnością Słowacji i przewyższa Niemcy (3. miejsce) i Czechy (3. miejsce). Jeśli chodzi o infrastrukturę, Polska plasuje się pośrodku rankingu (29.), pomiędzy Niemcami (8.) a Czechami (61.).

Pod względem bezpieczeństwa gospodarczego Polska (17. miejsce) wypada nieco gorzej od Niemiec (6. miejsce), ale wyprzedza Litwę (43.), Słowację (29.) i Czechy (21.). W przypadku infrastruktury cyfrowej i fizycznej Polska (36.) pozostaje w tyle za Niemcami (22.) i Litwą (28.), ale wyprzedza Czechy (43.) i Słowację (42.), ze szczególnym uwzględnieniem przystępności cenowej internetu.

W wymiarze bezpieczeństwa społecznego Polska (31.) wyprzedza Niemcy (13.), Czechy (11.), Słowację (22.) i Litwę (23.). Polskie rankingi w zakresie inkluzywności i bezpieczeństwa są bardziej zbliżone do Litwy, podczas gdy prawa osobiste stanowią obszar do poprawy w porównaniu z rankingami regionalnymi.