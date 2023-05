Pracował dla króla, stworzył roślinne menu dla sieci burgerowni

W menu Supreme Green pojawiły się 3 nowe warianty – między innymi na bazie strączków i fasoli mung. Dzięki temu sieć oferuje gościom 12 nowych, bezmięsnych propozycji, które smakowo mogą konkurować z mięsnymi odpowiednikami.

Zdrowsze dla nas i planety

W roślinnym menu „Supreme Green” nowymi daniami są: Crispy Supreme na bazie strączków, Real Green na bazie fasoli mung oraz Crispy Green Nuggests, również na bazie strączków, jednak z inną recepturą. Oznacza to, że bazując na tych produktach klient może wybrać różne warianty burgerów, jak Crispy Supreme Buffalo, Crispy Supreme Parmesan, czy też DeliVeryCheezy Crispy Supreme.

Szwedzkiej firmie zależy na tym, żeby „zielone menu” stało się pierwszym wyborem klientów. To właśnie przy produkcji wege opcji, takich jak Real Green, Crispy Supreme, czy Plant Beef wytwarzany ślad węglowy jest najmniejszy. MAX chce aby menu było różnorodne, a roślinne produkty, nie były jedynie opcją w menu, a jego stałym elementem i naturalnym wyborem gości – przekonuje Jonas Mårtensson, Szef Kuchni MAX Premium Burgers. Póki co firma oferuje wiele promocji na zielone menu, by zapoznać klientów z ofertą i nowymi smakami. W Szwecji, czyli na rynku macierzystym ambasadorami są dzieci, które chcą zatrzymać się na burgera, ale często zamawiają burgera roślinnego. Ośrodkami, które przodują w sprzedaży tego typu menu są duże miasta, a zwłaszcza lokalizacje przy campusach studenckich. Firma liczy, że w Polsce zielone menu będzie się dobrze sprzedawać, bo nowe trendy w Polsce dobrze się przyjmują.

Pozytywni dla klimatu

MAX Premium Burgers w 2018 roku wprowadził menu z etykietą „Pozytywne dla klimatu”. W wyniku podjętych przez firmę działań udaje się wyeliminować z atmosfery 10 proc. więcej gazów cieplarnianych niż powstaje ich w trakcie produkcji żywności. Przy każdej pozycji w menu MAX Premium Burgers widnieją oznaczenia CO2, informujące o tym, ile dwutlenku węgla wyemitowano przy produkcji konkretnego produktu.

Na nadchodzące letnie dni firma proponuje też napoje: czerwony – Truskawka, Banan i Jagoda, żółty – Mango & Marakuja oraz zielony – Awokado, Szpinak & Mango. Do tego w najnowszej ofercie MAX Premium Burgers możemy znaleźć Premium Shake Blueberry Pie, który jest shakiem z dodatkiem jagód, dżemu jagodowego oraz chrupiących ciasteczek.

- Wyznaczamy trendy i chcemy być wzorem dla innych. Ocieplenie klimatu i problemy dotyczące środowiska naturalnego to problem współczesnego świata. MAX jest częścią tego problemu, więc musimy zrobić wszystko aby stać się także częścią rozwiązania. Najlepsze co możemy zrobić, to sprawić aby nasze burgery o niskim wpływie na klimat smakowały tak dobrze, jak pozostałe – dodaje przekonuje Jonas Mårtensson, szef kuchni MAX Premium Burgers.

Nowa oferta dostępna jest od 16 maja we wszystkich restauracjach MAX Premium Burgers w Polsce, goście mają także możliwość składania zamówień przez stronę www i aplikację.