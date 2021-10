Pracownicy firzyczni zarabiają coraz więcej

45% pracowników fizycznych jest zadowolonych z obecnych zarobków.

Z zarobków zadowoleni najczęściej są fachowcy płci męskiej i najmłodsi.



51% badanych fachowców otrzymało podwyżkę w ostatnim roku.

Blisko połowa pracowników fizycznych odkłada oszczędności z pensji.



Fachowcy poszukiwani jak nigdy

Blisko 12% ofert pracy zamieszczonych na portalu Pracuj.pl między styczniem i wrześniem 2021 dotyczyło pracy fizycznej. Popyt na rekrutację fachowców rośnie – pod koniec września br. do tej grupy kierowano więcej niż co czwarte aktywne ogłoszenie na portalu. Przytaczane liczby pokazują, jak zmienia się w ostatnich latach rola pracy fizycznej.

W obliczu wyraźnej koniunktury przedstawiciele wielu zawodów z tej dziedziny coraz odważniej zadają sobie pytania o to, czego wymagają od pracodawców – i starają się to egzekwować.

Słodko-gorzkie opinie o płacach

Kwestie rosnących oczekiwań płacowych Polaków stanowią w ostatnich miesiącach jeden z ważniejszych tematów dyskusji o pracy. Pracownicy fizyczni nie odróżniają się pod tym względem od wielu innych grup zawodowych - wynagrodzenia stanowią dla nich priorytet, pozostając główną motywacją do zmiany pracy i wyboru pracodawcy. Jak jednak w praktyce przedstawia się ich sytuacja zawodowa? Opinie respondentów są mieszane. Wśród badanych deklarujących posiadanie pracy niecała połowa (45%) jest zadowolona z obecnych zarobków, jednocześnie jednak tylko 23% jest otwarcie niezadowolonych. Blisko co trzeci (32%) nie ma wyraźnej opinii na temat swojego wynagrodzenia.

Z otrzymywanej pensji wyraźnie częściej zadowoleni są badani mężczyźni (48%) niż kobiety (42%). Zadowolenie z wynagrodzenia malało także stopniowo z wiekiem – wśród osób mających 18-24 lat pozytywnie do swojej pensji odnosiło się 54% respondentów, w grupie 45-65 było to już zaledwie 38%.

Podwyżka otrzymana częstsza niż… postulowana