Pracownicy spółki Palikota nadal bez pieniędzy. Nowe fakty w spółce Palikota

Z informacji, jakie uzyskał portal dlahandlu.pl, dowiadujemy się, że spółka, na której czele stoi Janusz Palikot, od półtora miesiąca nie wypłaca pieniędzy pracownikom.

Janusz Palikot złożył wniosek o postępowanie sanacyjne.

Zrozpaczeni pracownicy szukają pomocy w mediach.

Pierwsze sygnały alarmowe w spółce Palikota

Wcześniej informowaliśmy o zamykaniu sklepów i opóźnieniach w wypłatach dla pracowników sklepu Tenczynek Świeże, a teraz to dramatyczne wydarzenia tylko się pogłębiają. Już na początku czerwca redakcja naszego portalu donosiła, że pracownicy nie otrzymali wypłat za maj. To był jednak dopiero początek problemów, które wzbudziły falę krytyki wobec Janusza Palikota, prezesa spółki.

Niezadowolenie pracowników Tenczynek Świeże

Pracownicy, których finansowe trudności przeradzają się w prawdziwe dramaty, nie kryją swojego niezadowolenia. Wypowiedź jednego z byłych pracowników brzmi gorzko: "Jesteśmy okłamywani co trochę, najpierw wypłaty miały być w lipcu, potem na koniec lipca, potem w pierwszym tygodniu sierpnia, potem w drugim... a pieniędzy nie ma."

Inne informacje, uzyskane przez portal dlahandlu.pl, ukazują jeszcze bardziej skomplikowaną sytuację. Jeden z byłych pracowników, którym brakuje wypłat za czerwiec, ujawnił: "Wszyscy pracownicy, włącznie z osobami z browaru w Tenczynku, nie otrzymali wypłat za czerwiec i lipiec. Słyszeliśmy także, że niektórzy pracownicy z Tenczynku dostali jedynie zaliczki z wypłat. Nie mam jednak pewności co do tej informacji."

Jeśli chodzi o dostawy, to dowiedzieliśmy się, że sklep outlet w Gliwicach boryka się z poważnymi problemami. "Są problemy z dostawami. Dostawcy nie dostali zapłaty, więc odmawiają realizacji zamówień, co tworzy błędne koło."

Dodatkowo, sytuacja ma szerszy zasięg. Nagłe zamknięcie sklepu doprowadziło do chaotycznej sytuacji. "Byliśmy poinformowani w ostatniej chwili o zamknięciu sklepu i musieliśmy odłączać terminale płatnicze, aby zebrać gotówkę. Miały to być nasze wypłaty za maj i czerwiec. Następnie niespodziewanie przekazano nam, że możemy podłączyć terminale ponownie (jakby nagle znaleziono środki). Niestety, zarząd nie reaguje na nasze wiadomości, co tylko pogłębia nasze wątpliwości - słyszymy od byłych pracowników.

Oburzeni pracownicy nie ukrywają, że kontakt z mediami stał się naszą jedyną opcją, aby odzyskać zaległe pieniądze. Ostatnio miała miejsce kontrola ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Póki co nie są znane jej ustalenia.

Afera spółki piwnej dotknęła również inwestorów, którzy zaczynają się wycofywać. Z pewnością nie pomogła też wizerunkowi samej spółki. Firma, która miała być modernizowana i przynieść płynność finansową, znajduje się teraz na krawędzi zaufania zarówno ze strony pracowników, jak i inwestorów.

Kontrowersje obejmują także zarząd Spółki Manufaktury Piwa Wódki i Wina. Wypowiedzi pracowników sugerują, że nie tylko trwają opóźnienia w wypłatach, ale także poważne problemy z dostawami i komunikacją z kierownictwem. Pracownicy twierdzą, że byli informowani o zamykaniu sklepów w ostatniej chwili, a terminale płatnicze były odłączane, a potem nagle ponownie podłączane.

Spółka podjęła kroki w celu uniknięcia bankructwa poprzez wniosek o postępowanie sanacyjne oraz zatwierdzenie układu z wierzycielami. Janusz Palikot i Marek Maślanka, zaangażowani w ratowanie sytuacji, prowadzą rozmowy z potencjalnymi inwestorami, którzy mogliby zapewnić potrzebne finansowanie na restrukturyzację i spłatę zobowiązań. Mimo to, niepewność i obawy wciąż towarzyszą przyszłości spółki.

Palikot szykanowany politycznie?

Janusz Palikot, biznesmen i były polityk, nie pozostaje obojętny na zarzuty i oskarżenia wobec spółki Tenczynek Świeże oraz swojej osoby. Palikot publicznie wskazywał na możliwość politycznego motywu stojącego za medialną nagonką na jego firmę. Oświadczył, że jako przeciwnik obecnej władzy, jest szczególnie narażony na ataki, zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyborów w październiku. Stwierdził, że afera ta ma charakter polityczny i jest wykorzystywana przez swoich przeciwników w celu osłabienia jego pozycji.