PRCH: Polacy coraz bezpieczniej czują się w galeriach handlowych

Okres 13-19 lipca jest pierwszym tygodniem, w którym odwiedzalność obiektów handlowych w dni robocze nie spadła poniżej 80% ubiegłorocznych wartości. Dane Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH), pokazują, że Polacy chętnie wracają do tradycyjnego handlu. W badanym okresie jedno centrum handlowe odwiedziło średnio od 9,5 do 14,5 tys osób.

W ubiegłym tygodniu (13-19 lipca br.) wskaźnik odwiedzalności - footfall zanotował średnie wartości na poziomie od 80 do 87% wyników analogicznego okresu ubiegłego roku, w zależności od dnia. Dla porównania, podczas pierwszego tygodnia szerszych otwarć centrów handlowych w maju (4-10 maja br.) dane kształtowały się na poziomie 53%-68%.

- Pandemia koronawirusa mocno zachwiała poczuciem bezpieczeństwa Polaków. Jednak sytuacja powoli stabilizuje się, a klienci wracają do stacjonarnego handlu. W dużej mierze, dzięki szybkiemu dostosowaniu galerii do nowych regulacji prawnych i przestrzeganiu ścisłych norm sanitarnych. Teraz czas na konsumentów, by troszczyli się o bezpieczeństwo swoje i innych: zakładali maski, dezynfekowali dłonie i utrzymywali dystans społeczny - mówi Anna Zachara-Widła, Research & Education Manager w PRCH.

Duże i bardzo duże obiekty wciąż dzieli kilka punktów procentowych od małych średnich obiektów, które notują nieco lepsze wyniki. Zauważalne są również różnice między poszczególnymi regionami Polski. Najwyższy footfall zanotowano w regionach Północnym i Południowym, a najniższy w regionie Wschodnim.

Dane zebrane przez PRCH pochodzą od 87 obiektów handlowych, których powierzchnia GLA wynosi 3,1 mln mkw. co stanowi ponad ¼ rynku (26%).