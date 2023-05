Presja płacowa jest rozpędzona, a rząd tylko dolewa paliwa

- Zapowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej traktujemy jako inicjatywy typowo polityczne. Są one niestety oderwane od tego, jak wygląda rynek pracy, jaka jest kondycja przedsiębiorców i od tego, czy wszystkie branże mogą oferować tak wysokie, regularne wzrosty wynagrodzeń. Wyobrażam sobie, że turystyka, hotelarstwo, gastronomia czy sektory usługowe reagują z przerażeniem na myśl o podwyżce na poziomie 600-700 zł brutto na pracownika od 1 stycznia 2024 – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej.

– To działanie, które nie sprzyja zatrzymywaniu inflacji. Przedsiębiorcy chcą podnosić pensje pracownikom, a tymczasem czują się stawiani pod ścianą przez rządzących. Fatalnie oceniamy również podwyżki płacy minimalnej dwa razy w roku – stwierdza Piotr Wolny, ekonomista, dyrektor biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Zbyt szybko rosnące wynagrodzenia są pułapką

Przedsiębiorcy spodziewali się, że wzrost płacy minimalnej w 2024 r. może sięgnąć psychologicznej bariery 4 tys. zł brutto. Zapowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej idą dużo dalej. Możliwe, że od stycznia płaca minimalna wynosie 4200 zł brutto. Możliwe jest jednak, także, że od stycznia zaproponowana będzie kwota 4 tys. zł, a dopiero od lipca 4200 zł brutto.

- To kilkanaście procent więcej rok do roku. Rząd podnosząc płacę minimalną dwa razy do roku, motywuje pracowników do tego, by częściej zgłaszali się po waloryzacje wynagrodzenia. Rozumiemy, że oczekiwania finansowe pracowników rosną, ale nie mogą być one oderwane od sytuacji na rynku pracy – komentuje Hanna Mojsiuk. – Spadł popyt na pracę w transporcie i logistyce, duże firmy przemysłowe mają mniej zleceń, również budownictwo trwa w zastoju. Niebawem możliwe jest, że zahamowany będzie nabór w sektorze IT. Do przedsiębiorców dociera wiele niepokojących sygnałów z rynku. Co robi Rząd? Czy rozmawia z przedsiębiorcami? Nie. Presja płacowa jest za to rozpędzona jak bolid formuły 1, a rząd tylko dolewa paliwa – dodaje.

- Nie możemy się dziwić, że sektor IT, handel czy przemysł dąży do automatyzacji i redukcji kosztów pracowniczych. Zbyt szybko rosnące wynagrodzenia w każdej branży są pułapką – zaznacza Piotr Wolny, dyrektor biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Eksperci spodziewają się rekordowych wzrostów płacy minimalnej

Również eksperci są sceptyczni, czy tak szybki wzrost zarówno płacy minimalnej, jak i średniej krajowej, jest zdrowy dla rynku pracy. To koszty przede wszystkim obciążające przedsiębiorców, czego politycy zdają się nie dostrzegać.

- Przekroczenie granicy 4 tys. zł płacy minimalnej jest warte odnotowania, jako wielka zmiana w gospodarce. Relacja płacy minimalnej do średniej wzrośnie, a to może negatywnie oddziaływać na rynek pracy – ocenia prof. Aneta Zelek z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.

– Chciałbym, by ta kwota zatrzymała się na 4 tys. zł, ale jestem realistą i wiem, że w dobie kampanii wyborczej i festiwalu obietnic należy spodziewać się rekordowego wzrostu płacy minimalnej – zauważa prof. Jarosław Korpysa, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wzrost płacy minimalnej może spowodować, że wiele branż będzie mieć problem, by zaspokoić rosnące oczekiwania pracowników.

- Widzimy, że wiele branż jest zmuszanych do ograniczania wysokości proponowanych wynagrodzeń. Wyścig na wysokość płacy skończył się już w gastronomii, hotelarstwie czy w budownictwie. Stawki dla pracowników są niższe niż przed rokiem. Nie widać także wyższych ofert np. z sektora transportowego czy z hal magazynowych. To zatrzymanie wzrostu wynagrodzeń może być zwiastunem tego, że przedsiębiorcy coraz mocniej odczuwają ciężar prowadzenia działalności – podkreśla Dorota Siedziniewska–Brzeźniak, ekspert rynku pracy IDEA HR Group.

Najbliższy wzrost płacy minimalnej czeka nas w lipcu. Wyniesie ona wówczas 3600 zł brutto.