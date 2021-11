Prezes Credit Agricole: Ekologia musi być rentowna

Zmienność w segmencie agro

- Podstawowym problemem w sektorze rolno-spożywczym jest wielość zmiennych. W całej kolekcji czynników zmiennych możemy wymienić np. pogodę, zarazy dotyczące upraw czy hodowli. Mamy elementy związane z przestawianiem się na nowe technologie - mówił Piotr Kwiatkowski. - Pojawiają się nowe trendy i przedsiębiorcy muszą rozpoznać co jest trwałym trendem a co chwilową modą. Tymczasem pewne decyzje strategiczne mogą okazać się błędne jeśli źle się rozpozna trendy – dodał.

Kolejnym elementem jest czynnik proekologiczności, opinii konsumentów, które na koniec są decydujące oraz cykliczność – choćby w segmencie mleka. Elementem wpływającym na sektor rolno-spożywczy jest też globalizacja. - Kiedyś nie miało to tak dużego znaczenia jak dziś – dzisiaj pewne zjawiska, które dzieją się w Stanach Zjednoczonych. Chinach, Kanadzie, przekładają się na rynki lokalne i tych czynników nie da się pominąć – mówił prezes Credit Agricole.

Trendy, cykle, mody

Jego zdaniem, przedsiębiorstwa powinny przede wszystkim rozpoznać, co jest procesem cyklicznym, co jest procesem powtarzalnym, co jest przypadkiem, a co trendem. Dopiero po rozpoznaniu, co jest trendem, możemy podejmować odpowiednie decyzje.

W przypadku samych trendów, potrzebna jest z kolei identyfikacja, jak silny jest trend, czy jest lokalny, czy ogólnoświatowy. Ważna jest też umiejętność oceny dynamiki tego trendu, czy to chwilowa moda, czy tez trend długofalowy. - Bardzo często w rolnictwie, ze względu na odbiorcę końcowego, mamy do czynienia w trendami długofalowymi, wielopokoleniowymi. Widać to na przykładzie aspektów ekologicznych, gdzie młodzi ludzie mają swoje oczekiwania co do żywności ekologicznej. Z drugiej strony, niektóre informacje co do oczekiwań konsumentów mają bardziej charakter medialny, są nagłaśniane, w praktyce nie zawsze te zjawiska są widoczne. Np. dużo się mówi o żywności ekologicznej, tymczasem wydatki Polaków na żywność ekologiczną to ok. 0,6 proc. wydatków ogółem. Ten wskaźnik dochodzi do 10 proc. w najbardziej rozwiniętych państwach świata – tłumaczył prezes Credit Agricole.

Kolejna kwestia to tzw. Zielony Ład. - Nie da się tego nie zauważyć i iść pod prąd. Możemy się buntować, że niektóre z regulacji przygotowanych przez UE są nieprzyjazne dla biznesu, ale na koniec i tak konsument zdefiniuje swoje oczekiwania – mówił.

Prezes Credit Agricole zauważył, że niektóre trendy są kształtowane przez samych konsumentów. - Przykładem jest produkcja jaj z wolnego wybiegu. Regulacji nie było żadnych, a konsumenci sami dali sygnał, że wolą kupować takie jaja. Przedsiębiorcy nie mogą lekceważyć takich trendów, nie można iść pod prąd bo można zderzyć się ze ścianą – tłumaczył Piotr Kwiatkowski.

Ekologia musi być rentowna

Zastrzegł, że trend proekologiczności jest brany pod uwagę przez bank w podejmowaniu decyzji o finansowaniu przedsiębiorstw.

- Z punktu widzenia banku bardzo przyglądamy się jak firma próbuje wpisać się w zmiany związane z ekologią. Problem polega na tym, że można być bardzo ekologicznym i nieefektywnym. Trzeba wyważyć punkt, w którym rozwiązania prośrodowiskowe są na tyle mądre, ze pozwalają zachować efektywność i dochodowość produkcji – tłumaczył.

Nowy model menedżera

Piotr Kwiatkowski zauważył, że w czasie pandemii menedżerowie muszą kształtować nowe umiejętności.

- Zmienia się model menedżera. Kiedyś był to ktoś, kto w sposób techniczny zarządzał firmą. Świat był niezmienny a przywództwo było czytelne. Teraz ten proces zmienia się, także pod wpływem zmian w społeczeństwie. Partnerzy, pracownicy zaczynają czuć się zagubieni w świecie niepewności i zaczynają oczekiwać bezpieczeństwa, stabilności od menedżera, który musi zacząć budować relacje z zespołem, opartą nie na wydawaniu poleceń ale na współpracy. Chodzi o łączenie pracowników we wspólny proces zarządzania firmą – tłumaczył. Tylko przez to włączenie możemy budować motywację, która jest najważniejsza w budowaniu sukcesu firmy.

Gospodarka jak wahadło

Prezes Credit Agricole uspokajał, że gospodarka z czasem powinna wrócić do równowagi.

- Byliśmy świadkami czegoś wyjątkowego jeśli chodzi o makroekonomię. Pandemia i związane z nią lockdowny spowodowała, że gospodarka otrzymała silny impuls wytrącający z równowagi. To zjawisko miało miejsce zarówno po stronie podaży jak i popytu. Cechą takiego wybicia jest zjawisko podobne do ruchu wahadła. Aby wrócić do równowagi będzie przez jakiś czas wychylało się w obie strony - tłumaczył.

Jego zdaniem, dzięki wsparciu finansowemu dla przedsiębiorstw udało nam się w miarę dobrze przejść ten szok. – Pacjent jednak wciąż jest chory. Nierównowaga cały czas ma miejsce i charakteryzuje się zmiennością parametrów makroekonomicznych, takich jak np. inflacja, stopy proc. W moim postrzeganiu równowaga będzie wracała powoli, ale na dziś musimy się pogodzić, że sytuacja nierównowagi potrwa jeszcze jakiś czas – dodał.