Procter&Gamble podnosi ceny w Rosji średnio o 40 proc.

Portal Nexta poinformował, że Procter&Gamble podnosi ceny o 40 proc., co tłumaczy wzrostem cen logistyki, materiałów i dewaluacją rubla. Z kolei producenci słodyczy wysłali do sieci handlowych w Rosji notę, że ze względu na dewaluację rubla ceny dostarczanych produktów wzrosną od 10 do 67 proc.