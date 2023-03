Producenci ekożywności czekają na zakończenie wojny i obniżkę stóp procentowych

- W naszej ocenie na optymizm konsumentów w Europe najbardziej negatywnie wpływa wysoka inflacja oraz wysoki poziom stóp procentowych. Duża część konsumentów żywności bio, posiada zaciągnięte kredyty bankowe i w związku z obawami co do dalszego wzrostu kosztów obsługi kredytów ogranicza konsumpcję droższych produktów. W drugiej połowie 2023 r. spodziewamy się zmiany nastrojów i poprawę optymizmu konsumenckiego w związku z przewidywanymi w końcu 2023 r. lub na początku 2024 roku obniżkami stóp procentowych. W krajach bardziej odległych od wojny rosyjsko-ukraińskiej długoterminowy globalny trend przechodzenia na żywność ekologiczną jest nadal silny (np. Bliski i Daleki Wschód), tak więc jestem przekonany, że po zakończeniu otwartych działań wojennych trend ten powróci także w całej Europie - przekonuje Sylwester Strużyna.

- W zakresie obrotu bio żywnością wojna nie spowodowała istotnych zaburzeń. Większy wpływ na łańcuchy dostaw miał COVID, który przejściowo mocno utrudnił handel międzykontynentalny – windując ceny kontenerów do niebotycznych poziomów, obecnie na szczęście ceny wysyłki kontenerów wracają do bardziej rozsądnych poziomów.

Według naszych obliczeń żywność ekologiczna zdrożała w 2022 r. o nieco ponad 10 %, tj. znacznie mniej niż w przypadku żywności konwencjonalnej. Obecnie widzimy wyraźne wyhamowanie dalszego wzrostu cen surowców (co jest zrozumiałe w związku z nieco zmniejszonym popytem na bio żywność w Europie, ceny surowców bio nieznacznie się obniżają).

W naszej ocenie po zakończeniu działań wojennych powróci istotny trend wzrostowy w zakresie bio żywności oraz pojawią się nowi bio konsumenci - podsumowuje Sylwester Strużyna.