Producenci słodyczy podnoszą ceny i prognozy. Ludzie nie mogą żyć bez czekolady

Akcje firmy wzrosły we wtorek o prawie 4%.

Mondelēz: Ludzie nie mogą żyć bez czekolady

„Obserwujemy konsumentów, którzy mówią, że czekolada jest czymś, bez czego nie mogą żyć” – powiedział dyrektor naczelny firmy Dirk Van de Put podczas rozmowy o finansach.

Mondelēz dołącza do wielu firm spożywczych, w tym Cheerios General Mills Inc i gigantów napojów gazowanych Coca-Cola Co i PepsiCo Inc, aby podnieść swoje roczne prognozy w związku z wyższymi cenami. Firma uważa, że klienci nadal są gotowi pozwolić sobie na „niedrogi luksus” pomimo wysokiej inflacji.

Zmienne środowisko biznesowe w Europie

Mondelēz walczy z niestabilnym otoczeniem na europejskim rynku, ponieważ konsumenci zaciskają pasa w obliczu rosnących kosztów jak czynsz czy prąd.

Producent cukierków Sour Patch powiedział, że na niektóre wysokomarżowe linie produktów w całej Europie wpłynęły zakłócenia cenowe ze strony sprzedawców detalicznych.

Jednak silny popyt na rynkach wschodzących i w Ameryce Północnej pomógł firmie Mondelēz odnotować w trzecim kwartale skorygowany zysk w wysokości 74 centów na akcję przy przychodach w wysokości 7,76 mld USD, co w obu przypadkach przekroczyło szacunki Refinitiv IBES.

Mondelēz oczekuje obecnie, że przychód netto w 2022 r. wzrośnie o ponad 10%, w porównaniu z wcześniejszymi szacunkami mówiącymi o 8%.