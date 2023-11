Producent kultowego ketchupu rozczarował wynikami

Obrót Kraft Heinz rozczarowuje

Podnosząc ceny o 7,1% w zeszłym kwartale, producent m.in. keczupu Heinz, ledwo zdołał zrównoważyć 5% spadek wolumenu: sprzedaż wzrosła o 1% do 6,57 miliarda dolarów (6,1 miliarda euro). Wyłączając efekty walutowe i przejęcia, wzrost wyniósłby 1,7%. Analitycy liczyli jednak na więcej - podaje serwis retaildetail.eu.

Karl Heinz obniża prognozę dotyczącą sprzedaży

Zysk netto spadł o 42% do 262 milionów dolarów (240 milionów euro), chociaż firma przypisuje to głównie amortyzacji i wyższym kosztom podatkowym. Bez tych czynników jednorazowych zysk nieznacznie by wzrósł. W całym roku Kraft Heinz liczy na jeszcze większy skorygowany zysk, niż pierwotnie oczekiwano.

Z kolei w przypadku sprzedaży całorocznej producent ketchupu obniża prognozy. Zamiast wzrostu na poziomie 4–6%, firma prognozuje obecnie wzrost na poziomie 4%.