Produkty roślinne jak nabiał. Nowe regulacje w Holandii

Produkty roślinne jak nabiał

- Mimo, że nie jest to 100% korzystna dla roślinnego nabiału zmiana, postrzegałbym ją jako zwycięstwo – fakt, że napojom roślinnym na bazie soi i grochu, przyznano ten sam przywilej co mleku krowiemu może być dobrym sygnałem dla podmiotów odpowiadających za regulacje dot. żywności. Produkty roślinne mogą być postrzegane na równi. To też jasny komunikat dla producentów napojów roślinnych (i wszystkich innych roślinnych alternatyw) o nikłych wartościach odżywczych – w wielu przypadkach to smak, czy tekstura będą ważniejsze, ale chociażby w kwestii wprowadzania napojów roślinnych w szkolnych stołówkach, powinny one być co najmniej tak samo odżywcze jak te tradycyjne - uważa Maciej Otrębski, strategic partnerships, manager RoślinnieJemy.

Alternatywa dla nabiału a podatek cukrowy

W Polsce, Hanna Gil-Piątek wystosowała interpelację w odniesieniu do nierównego traktowania alternatyw nabiału w stosunku do tzw. podatku cukrowego – tradycyjne produkty nabiałowe są z niego zwolnione, natomiast ich roślinne odpowiedniki nie dysponują takim przywilejem.