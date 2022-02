Produkują dla Lidla i Biedronki. Chcą się rozwijać dzięki troskliwej technologii

Ecowipes produkuje marki własne zarówno dla Lidla jak i dla Biedronki. Jak udaje się Państwu godzić rolę dostawcy dla konkurencyjnych sieci?

Biedronka i Lidl to bardzo wymagający klienci, którzy zbudowali silne marki sieci oraz silne marki własne, i bardzo dbający o swój wizerunek. W rozwoju nowych produktów dla tych partnerów handlowych liczy się przede wszystkim zapewnienie najwyższej jakości i bezpieczeństwa wyrobów, opracowywanych wspólnie z działem jakości sieci, a dopiero później przystępujemy do rozmów handlowych dotyczących ceny. Ta współpraca jest dla nas motorem do ciągłych innowacji, przekraczania kolejnych granic i szukania rozwiązań nieobecnych jeszcze na rynku. Tak opracowaliśmy innowacyjną włókninę Tricell, tak też zaczęliśmy wdrażać na masową skalę opakowania monomateriałowe do chusteczek nawilżanych, eliminując z obiegu nawet 1700 ton plastiku rocznie. Godzimy współpracę z wieloma sieciami, dając każdej z nich możliwość wyróżnienia się wśród konkurencji, przy jednoczesnym podążaniu za dobrymi dla środowiska trendami.

Jakie perspektywy rozwoju widzicie Państwo dla kategorii marek własnych w kontekście wysokiej inflacji w większości krajów europejskich?

Wg danych PLMA udział marek własnych w rynku europejskim wynosi ok. 30-40%. W Polsce to nieco ponad 30%. Pomimo pandemii udział ten stale rośnie, a klienci coraz chętniej wybierają marki własne zamiast produktów znanych marek. Spodziewamy się, że ten trend będzie się utrzymywał. Dzieje się tak za sprawą rosnącej świadomości konsumentów odnośnie korzystnej relacji jakości do ceny takich produktów oraz ich powszechnej dostępności, umożliwionej rosnącą penetracją rynkową sieci handlowych, które je sprzedają. Wyroby Ecowipes to produkty pierwszej potrzeby, więc popyt na nie powinien się utrzymać, a nawet wzrosnąć, bo kupujący w czasach rosnącej inflacji zwrócą się bardziej w stronę marek własnych. W kontekście naszej branży dodatkowo ważne jest, aby oprócz jakości i dobrej ceny marki własne miały wartość dodaną w postaci cech ekologicznych.