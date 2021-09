Promocje przestały kusić Polaków. Teraz mogą budzić nieufność...

Zainteresowanie promocjami wśród polskich konsumentów jest wciąż wysokie, chociaż w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy nieznacznie zmalało. Popularność niektórych akcji promocyjnych istotnie ewoluowała w ciągu ostatnich pięciu lat.

Czy i jak promocje zmieniają zachowania konsumentów? Co się zmieniło w ciągu ostatniego roku? To wybrane pytania, które firma zadała w ramach badania. W porównaniu z rokiem poprzednim istotnie zwiększył się na przykład odsetek konsumentów robiących pod wpływem promocji zakupy na zapas – o 7 p. p. (z 41% w 2020 do 48% w 2021). Jednocześnie konsumenci rzadziej kupowali produkty, o promocji których dowiadywali się w miejscu zakupu. Badani rzadziej też niż w zeszłym roku zmieniali, pod wpływem promocji, zazwyczaj wybieraną markę (z 26% w 2020 do 22% w 2021). Podobnie jak w ubiegłym roku co piąty konsument przyznawał, że promocja sprawiła, iż kupował rzeczy, których nie potrzebował oraz że przez promocję zwiększył konsumpcję.

- Wyraźny spadek zainteresowania obniżkami cen w ciągu ostatnich lat jest znakiem większej dojrzałości i świadomości konsumentów, którzy już wiedzą, że nie każda obniżka im się opłaca. Coraz lepiej rozumieją też zabiegi marketingowe. Dodatkowo fakt, że większość sieci handlowych spożywczych stara się wyróżnić niskimi cenami, nie robią już one takiego wrażenia, a wręcz mogą budzić nieufność, że skoro ceny są najniższe to trudno je jeszcze obniżyć. Dlatego marketerzy stoją teraz przed wyzwaniem, jak tą od lat działającą formę promocji pokazać, aby zyskiwała na popularności. – komentuje Natalia Sieroń, badaczka z ARC Rynek i Opinia.