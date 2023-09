Przedsiębiorców nie cieszy obniżenie stóp procentowych. „Spada siła nabywcza złotego”

Obniżka stóp o 0,75 punktu bazowego to znacząco mocniejszy ruch niż powszechne oczekiwania. - Pamiętajmy, że inflacja nie zeszła jeszcze poniżej 10%, a to dopiero mogłoby tłumaczyć to posunięcie. Argumentem, który mógł być brany pod uwagę za zdecydowanym działaniem to przedłużająca się słabość naszej gospodarki. Na pewno zaskoczeniem jest tempo cięcia, gdyż szkodzi ono złotemu - mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.