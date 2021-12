Przedsiębiorcy: Testy zamiast paszportu covidowego będą nieefektywne

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że trwają prace nad ustawą, która pozwoli pracodawcom wymagać od pracowników okazywania testów na COVID-19.

Jest to rozwiązanie prowizoryczne. Zdecydowanie prościej byłoby wprowadzić, tak jak postulujemy od miesięcy, możliwość weryfikacji paszportów covidowych w firmach – ocenia PIG.

Pracownik musi okazać ważny test na covid

– Z jednej strony jest to krok w dobrą stronę, bo pracodawca zyskuje jakiś sposób na kontrole bezpieczeństwa epidemicznego w firmie. Z drugiej wymaganie od pracowników niezaszczepionych regularnych testów jest nie tylko czasochłonne, ale i trudne do wykonania organizacyjnie. Pracownik może być jednego dnia zdrowy, ale drugiego już nie. Testy nie będą wykonywane codziennie, a zdecydowanie prostszym rozwiązaniem byłoby postulowane przez nas od miesięcy wprowadzenie możliwości weryfikowania, który pracownik jest zaszczepiony, a który nie – mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Przeczytaj także: Pracownicy w Hiszpanii składają pozwy przeciwko nakazowi wykonywania testów i szczepień

Testy mają być szybkie i bezpłatne. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że jest to działanie, które wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom, którzy chcą układać organizację w firmach z uwzględnieniem stanu zdrowia pracowników. – Mówiąc szczerze to przedsiębiorcy mają poważne wątpliwości czy jest to ukłon w stronę przedsiębiorców czy może antyszczepionkowców? Osoby niezaszczepione nadal takie pozostaną, ale będą regularnie testowane. Przedsiębiorcy zyskują możliwość weryfikacji, ale nie jest to system łatwy organizacyjnie – mówi Hanna Mojsiuk.

Propozycja Ministra Adama Niedzielskiego wciąż pozostawia więcej pytań niż odpowiedzi: - Co jeżeli pracownik odmówi wykonywania testów? Jakie konsekwencje mogą go spotkać? Jak często wykonywać testy? Jak wyglądać będzie ich refundacja? W zapowiedziach brakuje nam realnych narzędzi do egzekwowania informacji dotyczących szczepień czy testów – dodaje Prezes Hanna Mojsiuk.