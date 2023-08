Przejęcie stacji paliw Lotos przynosi zyski węgierskiemu koncernowi MOL

Grupa MOL podała wyniki finansowe za drugi kwartał i pierwszą połowę roku 2023. Pierwsze sześć miesięcy roku przyniosło grupie zysk EBITDA (przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji) na poziomie 1,125 mld dol., a w samym drugim kwartale 411 mln dol.

Jak podaje węgierski koncern, segment detaliczny odbił od zeszłorocznych minimów, przynosząc blisko 43% z całości wyniku EBITDA, częściowo rekompensując wpływ czynników zewnętrznych. Prognoza EBITDA Grupy MOL za cały rok 2023 została ustalona na poziomie 2,5 mld dol.

Segment detaliczny - Consumer Services

Segment detaliczny przyniósł wynik niemal czterokrotnie lepszy rok do roku, sięgając 175 mln dol. w drugim kwartale i 301 mln dol. w całym półroczu. Zniesienie cen maksymalnych na paliwa w regionie, dalsze wzmocnienie oferty pozapaliwowej oraz znakomita dyscyplina wewnętrzna, to główne czynniki które wpłynęły na ten wzrost.

Jednocześnie, wolumen sprzedaży w drugim kwartale wzrósł o 16% rok do roku, wsparty sprzedażą ponad 200 mln litrów paliwa w Polsce, dzięki akwizycji sieci detalicznej Lotos. W większości krajów sprzedaż paliw wzrosła. Wyjątkiem pozostały Węgry, gdzie popyt unormował się po okresie obowiązujących cen maksymalnych na paliwa. Liczba punktów Fresh Corner wzrosła do 1180 w drugim kwartale z 1103 w tym samym okresie przed rokiem.

- Otoczenie zewnętrzne okazało się zbyt mało korzystne, by zrównoważyć negatywny wpływ rządowych interwencji w Europie Środkowo-Wschodniej. Bez wątpienia wpłynęły one na nasze wyniki w pierwszej połowie roku, a w szczególności w drugim kwartale 2023. Obecny poziom obciążeń, jeśli nie zostanie w najbliższym czasie obniżony, pogorszy konkurencyjność Grupy MOL i wpłynie na jej zdolność do generowania przepływów gotówkowych, niezbędnych do realizacji naszych planów inwestycyjnych. Pomijając negatywne efekty zewnętrzne, wyniki operacyjne Grupy MOL były solidne, poszczególne segmenty kontynuowały strategiczne inwestycje, a Grupie MOL udało się również uruchomić nową linię biznesową gospodarki odpadami – komentuje Zsolt Hernádi, prezes i CEO Grupy MOL.

Węgierski MOL, który przejął w ramach realizacji środków zaradczych do fuzji Orlenu i Lotosu 417 stacji w Polsce, sukcesywnie przeprowadza proces zmiany ich marki i oferty.