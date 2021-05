Przez chłody wyższe ceny truskawek

fot. Zimna pogoda to wyskokie ceny truskawek, shutterstock

Przez chłodną pogodę opóźnią się zbiory owoców spod osłon foliowych oraz truskawek gruntowych. To zwiastuje wyższe ceny, przed którymi ostrzegają plantatorzy.

Ceny truskawek z upraw szklarniowych to około 30 zł w hurcie. Zależą one od kosztów produkcji oraz chłodnej wiosny, która winduje to koszty w górę. Pogoda wpłynie także na ceny truskawek w tygodniach późniejszych.

Truskawki spod osłon będą długo trzymać hurtową cenę około 20-30 zł za kilogram.

Na ceny wpływać będą m.in. koszty pracy i możliwość pozyskania pracowników sezonowych, koszty paliw czy środków ochrony roślin.

