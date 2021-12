Przez pandemię Polacy stawiają na gotowe posiłki

Usługę regularnie zamawia 21% tej grupy badanych (wzrost o 8% w porównaniu do 2020r.**), a kolejne 60% jada „pudełka” okazjonalnie (np. ważne, życiowe wydarzenie, redukcja masy ciała lub budowa masy mięśniowej, testowanie firm).

Główne powody zamawiania cateringu dietetycznego to chęć: zdrowszego odżywiania, utraty masy ciała i urozmaicenia dotychczasowej diety.

- Ostatni kwartał roku to dla wielu osób mobilizacja, by zdrowo i bezpiecznie popracować nad sylwetką – mówi Jakub Kukuła, pomysłodawca

i właściciel cateringu dietetycznego Kukuła Healthy Food.

Kolejne 37% respondentów zamierza wypróbować usługę jeszcze w tym roku. Główne przyczyny chęci skorzystania z cateringu dietetycznego to: zdrowsze odżywianie, odchudzanie oraz brak czasu na gotowanie.



Do najczęściej wskazywanych zalet diet pudełkowych wg badanych należą: oszczędność czasu, ułatwianie zdrowego odżywiania oraz regularnego spożywania posiłków (dla porównania w styczniu 2020r**. badani wymienili: oszczędność czasu, ułatwienie regularnego spożywania posiłków oraz odchudzanie).

Ankietowani jako główne wady cateringu dietetycznego, podobnie jak w ubiegłym roku wymienili: wysoką cenę, konieczność spożywania z góry narzuconych posiłków oraz brak pewności co do jakości jedzenia.

Osoby korzystające z „pudełek” przy wyborze firmy cateringowej nadal przede wszystkim zwracają uwagę na różnorodność menu (75% w 2021r.; 83% w 2020r.). W drugiej kolejności ex aequo (69%) wymienili: możliwość personalizacji diety (np. dieta indywidualna, wykluczenia konkretnych składników), elastyczność godzin dostawy i cenę.



Podczas pandemii o 2% wzrosła liczba wegan, czyli osób, które całkowicie wykluczyły ze swojego jadłospisu produkty pochodzenia zwierzęcego. Weganizm zadeklarowało w tym roku już 6% badanych. Liczba wegetarian, czyli osób, które nie jadają mięsa, ale w menu uwzględniają np. nabiał, jaja i miód nie zmieniła się w stosunku do ubiegłego roku i nadal wynosi 10%. Ponadto aż 12% respondentów zamierza wypróbować dietę wegetariańską, a 7% dietę wegańską w najbliższym czasie. Do stosowania różnego typu ograniczeń żywieniowych w codziennej diecie aktualnie przyznaje się 35% Polaków i jest to o 7% mniej niż w styczniu 2020r. Prawie połowa tej grupy (45%) to osoby, które w ostatnim roku wykluczyły ze swojego jadłospisu cukier.



Popularność tzw. diet specjalistyczny jak bezglutenowa, bez laktozy, czy całkowicie wykluczająca nabiał z posiłków jest na podobnym poziomie jak przed pandemią: 13% respondentów wyklucza z menu laktozę, a 8% całkowicie wyeliminowało nabiał z diety, posiłki bezglutenowe jada 10% respondentów a kolejne 11% planuje wykluczyć gluten z diety*.

Dużą uwagę przywiązujemy również do spożywania określonej liczby kalorii w ciągu dnia (44%), a także nie jadania posiłków po określonej godzinie (33%). Jako główne powody stosowania ograniczeń żywieniowych w diecie wymieniamy: chęć prowadzenia zdrowego stylu życia, redukcja masy ciała lub problemy zdrowotne.

- Zamówienia na diety bezmięsne wzrosły już w tym roku o ponad 50%. Dieta wegetariańska, a także dieta wykluczająca gluten i laktozę znajdują się wśród naszych pięciu najczęściej wybieranych programów dietetycznych. Najpopularniejsze kaloryczności to 1500 i 2000 kalorii***. - podsumowuje Jakub Kukuła pomysłodawca i właściciel cateringu dietetycznego Kukuła Healthy Food.