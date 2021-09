Przez rok liczba sklepów spożywczych i kosmetyczno-chemicznych w Polsce spadła o 1,8 tys.

Liczba sklepów spożywczych i kosmetyczno-chemicznych w Polsce wciąż maleje, ale tempo spadku od ponad roku utrzymuje się na poziomie -2%, czyli niższym niż w latach ubiegłych.

Trend spadkowy widoczny jest od ponad dekady. Mają na to wpływ zamknięcia przede wszystkim małych sklepów spożywczych (do 40mkw.) i kiosków oraz - od kilku lat - niesieciowych sklepów drogeryjnych.

Jednocześnie, w tym samym okresie przybyło ponad 500 średnich sklepów spożywczych, 300 supermarketów, 200 dużych sklepów spożywczych (101-300 mkw.) i ponad 130 dyskontów.

Konsolidacja zmienia handel

- Główną przyczyną zmian w liczebności placówek w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat jest konsolidacja handlu. Duże i mocne sieci handlowe obecne są we wszystkich formatach sklepów, a ich placówki obecne w każdym zakątku kraju. Na rynku jest kilka marek sieci detalicznych o sile marki, która plasuje je wśród najsilniejszych europejskich marek detalistów (na podstawie badania NielsenIQ Shopper Trends). Wśród wszystkich graczy panuje duża konkurencja. Dodatkowo dochodzi także regionalizacja czy dostosowanie sieci do wielkości populacji. To wszystko tworzy barwny i wielowymiarowy krajobraz handlowy, w którym kupujący coraz łatwiej mogą wybierać pomiędzy różnymi placówkami - komentuje Konrad Wacławik, Head of Retailer Services Poland.

Przeczytaj także: Paczki za 15 zł od Danone dostępne w Krakowie i Katowicach

Jak wskazuje raport NielsenIQ Shopper Trends 2021, polscy shopperzy nie są lojalni wobec jednej marki. Korzystają średnio z 4 sieci w miesiącu, porównując asortyment, poziom cen, jakość obsługi i decydując wciąż na nowo, gdzie dokonają zakupów. Jest to wynik plasujący nas w top 3 krajów europejskich pod względem liczby sieci, z których korzystamy (Shopper Trends 2021).

Duży format - placówki o powierzchni ponad 300 mkw.

W ramach placówek wielkoformatowych widać różne trendy. Kanał hipermarketów w ciągu ostatniego roku zmniejszył się o 13 placówek, z których większość to zamknięcia sieci Tesco. Trend spadkowy utrzyma się co najmniej do końca roku, bo wciąż pozostaje kilkadziesiąt placówek, które mają ulec zamknięciu do końca października 2021. Warto jednak pamiętać, że w tym kanale wciąż powstają nowe placówki innych sieci, a tendencja spadkowa nie dotyczy wszystkich graczy w tym formacie.