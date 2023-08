Ranking majonezów z polskich supermarketów

Ranking producentów majonezów przygotowywany przez Otwarte Klatki bazuje na odpowiedziach z ankiety wypełnianej przez firmy oraz na ich dostępnych publicznie zobowiązaniach. W ocenie zostały uwzględnione następujące kryteria:

udział jaj z chowu klatkowego i alternatywnego (ściółkowego, wolnego wybiegu, ekologicznego) w produkcji;

raportowanie postępów w wycofywaniu jaj „trójek”;

posiadanie jednoznacznego oświadczenia wycofania jaj klatkowych najpóźniej do 2025 roku;

publiczna dostępność oświadczenia;

kryterium bonusowe: informacja o typie chowu na etykiecie lub linia majonezów roślinnych.

Pierwszy ranking producentów majonezu

Na podstawie tych kryteriów Stowarzyszenie Otwarte Klatki opublikowało po raz pierwszy ranking producentów majonezu, uwzględniając ich wpływ na dobrostan kur niosek. Na podium znalazły się:

Majonezy marki Pudliszki, Heinz, Winiary czy Hellmann's zawierają wyłącznie jaja z chowu alternatywnego. Na początku 2023 dołączyła do nich marka Develey.

W tym roku polski oddział Princes Foods BV po raz pierwszy zaraportował stuprocentowy udział jaj z chowu bezklatkowego w swoich produktach. Oznacza to, że również Majonez Wielkopolski jest już całkowicie wolny od „trójek". To właśnie ta marka zdobyła pierwsze miejsce w rankingu producentów majonezu Otwartych Klatek.

Na drugim miejscu znalazła się firma Mars-Waldi – już 40% jaj przetworzonych używanych w ich produkcji stanowią te z chowu bezklatkowego. Trzecie miejsce zajmuje producent sosów oraz majonezów Fanex. Jaja bezklatkowe stanowią już 30% ogółu wykorzystywanych w firmie.

Ranking producentów majonezu 2023

Marki dbają o dobrostan zwierząt

– Składamy serdeczne podziękowania wszystkim producentom majonezu, którzy zobowiązali się do wycofania jaj z chowu klatkowego. Pragniemy szczególnie podziękować firmom, które transparentnie informują o swoich postępach na drodze do tego celu – mówi Maria Madej, menadżerka ds. zmian rynkowych w Stowarzyszeniu Otwarte Klatki.

Konsumenci zwracają uwagę na pochodzenie produktów, które kupują. Według badań aż 75,2% ankietowanych zapłaciłoby wyższą cenę za jajka lub produkty zawierające jajka pochodzące z ferm zapewniających kurom lepsze warunki (Biostat, 2022).

Do końca 2022 roku 150 działających w Polsce firm podjęło oficjalne zobowiązanie do rezygnacji z jaj pochodzenia klatkowego do 2025 roku. Już teraz ponad 35% firm wdrożyło zobowiązania w życie i wycofało jaja klatkowe z produkcji lub oferty. Biedronka, Netto, Żabka, Kaufland, MAKRO oraz Frisco.pl całkowicie wycofały już świeże jaja „trójki” ze swoich ofert.