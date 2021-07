Raport: 6 na 13 herbat zawiera glifosat

W blisko połowie zbadanych herbat pojawiły się śladowe ilości glifosatu, fot. Shutterstock

Fundacja Konsumentów opublikowała raport pt. „Konsumenci testują: Czarna herbata w torebkach – czy zawiera glifosat?”. Marki herbaty, które trafiły do laboratorium i zostały przebadane to: Ahmad, Dilmah, Greenfield, Lipton, Teekanne, Tetley, Twinnings, Dary Natury i Lord Nelson.

Jak zaznaczają twórcy raportu, glifosat to herbicyd, który ma zwalczać szkodliwe rośliny. Nie ma jednak wątpliwości, że glifosat, który może przenikać do wody i żywności, nie jest obojętny dla ludzkiego zdrowia.

– Obecność kationu trimetylosulfoniowego (w skrócie TMS) w herbacie może wskazywać na zastosowanie w uprawach podstawowych herbicydu o nazwie glifosat-trimesium – w takiej sytuacji oznaczałoby to, że we wszystkich zbadanych herbatach doszło do przekroczenia Najwyższego Dopuszczalnego Poziomu (NDP) pozostałości TMS i złamane zostało prawo. Według niektórych źródeł, TMS może również tworzyć się podczas obróbki cieplnej, czyli suszenia liści herbaty – tego zdania są np. producenci herbat, którzy twierdzą, że glifosat nie był stosowany w uprawach – informuje Fundacja Konsumentów.

Jak napisano w komunikacie prasowym przesłanym do redakcji, w blisko połowie zbadanych herbat pojawiły się śladowe ilości glifosatu.

– W niezależnych, konsumenckich testach produktów przeprowadzanych przez Fundację Konsumentów od 2019 roku, niezmiennie wykrywane są pozostałości glifosatu w kaszach gryczanych i jaglanych. Tym razem w 6 na 13 zbadanych herbat wykryliśmy nie tylko TMS, ale także śladowe ilości glifosatu, na szczęście nie przekraczające NDP. Czy jednak był to glifosat-trimesium? – zastanawiają się autorzy raportu.

