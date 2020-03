Raport Credit Agricole: Prognozy dotyczące epidemii i jej wpływu na gospodarkę

Analitycy Credit Agricole oczekują silnego wyhamowania popytu na żywność. Fot. Shutterstock

Biorąc pod uwagę rozprzestrzeniającą się epidemię wirusa COVID-19 analitycy Credit Agricole zrewidowali prognozy makroekonomiczne. Obecnie oczekują oni, że tempo wzrostu PKB w 2020 r. wyniesie 1,2 proc. r/r (2,7 proc. przed rewizją), a w 2021 r. będzie równe 2,7 proc. (poprzednio 3,3 proc). Zdaniem analityków, epidemia może wygasnąć na przełomie II i III kw., szkoły zostaną zamknięte co najmniej przez jeden miesiąc. W drugim kwartale możliwy jest spadek PKB o 0,5 proc., zaobserwujemy też wyraźny spadek konsumpcji - o 3 proc. r/r.

Jak pokazuje raport, analitycy nie oczekują, aby epidemia COVID-19 doprowadziła do spadku podaży żywności. Po obserwowanym obecnie przejściowym gwałtownym wzroście popytu na żywności związanym z akumulacją jej zapasów przez gospodarstwa domowe oczekują oni silnego wyhamowania popytu na żywność.

Poniżej prognozy Credit Agricole dotyczące dalszego przebiegu epidemii i jej wpływu na gospodarkę. Autorami raportu są: Jakub Borowski, Krystian Jaworski oraz Jakub Olipra.

Dalszy rozwój wydarzeń w kontekście przebiegu epidemii koronawiursa jest trudny do przewidzenia, a próba oszacowania jego wpływu na warunki gospodarcze obarczona jest dużą niepewnością. W naszym scenariuszu przyjęliśmy założenie, że w najbliższych tygodniach będziemy mieli do czynienia z dalszym, szybkim wzrostem liczby chorych, jednak epidemia wygaśnie na przełomie II i III kw. Podobny przebieg epidemii zakładamy również w przypadku innych krajów.

Uważamy, że w zarysowanych powyżej warunkach efekt netto epidemii na aktywność gospodarczą w Polsce w I kw. br. będzie ograniczony. Niekorzystny wpływ zamknięcia szkół, mniejszej wydajności związanej z kwarantannami i innymi środkami mającymi na celu ograniczenie liczby zarażeń będzie w dużej mierze kompensowany przez zwiększone spożycie prywatne wynikające z dokonywania zapasów przez gospodarstwa domowe. Uważamy, że szkoły zostaną zamknięte co najmniej przez jeden miesiąc, co przyczyni się do znaczącego spadku wydatków gospodarstw domowych i dochodów (wynikające z konieczności opieki nad dziećmi i niemożności podjęcia pracy).

Ze względu na ograniczenia w funkcjonowaniu gospodarstw domowych (obejmujące zamknięcie restauracji, galerii handlowych, wprowadzoną kwarantannę, a także dość prawdopodobne dalsze rozszerzenie środków ostrożności i ograniczenia w przemieszczaniu się ludności) w drugim kwartale zaobserwujemy wyraźny spadek konsumpcji (o 3% r/r). Naszym zdaniem w największym stopniu zmniejszą się wydatki na dobra trwałe (m.in. sprzęt RTV, AGD, samochody), odzież i obuwie oraz usługi związane z rekreacją, kulturą i gastronomią. Podwyższona niepewność przyczyni się również do spadku inwestycji (o 0,2% r/r). Czynnikiem łagodzącym wpływ epidemii na warunki gospodarcze będzie spowolnienie importu wynikające z osłabienia popytu krajowego i zakłóceń w łańcuchach dostaw. Niemniej jednak oczekujemy również spowolnienia eksportu, co przyczyni się do obniżenia wkładu eksportu netto w II kw.