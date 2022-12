Raport Cwanego Mikołaja 2022. Ile zapłacimy za prezenty od rządu?

Warsaw Enterprise Institute (WEI) od 2020 r. monitoruje, jakie nowe prezenty otrzymują podatnicy od rządowego Cwanego Mikołaja w danym roku - informuje WEI.

„Polski rząd wykazuje stałą skłonność do robienia nam prezentów, które koniec końców i tak my sami finansujemy w podatkach. Warsaw Enterprise Institute (WEI) od 2020 r. monitoruje, jakie to nowe prezenty otrzymują podatnicy od rządowego Cwanego Mikołaja w danym roku” – informuje w raporcie WEI.

Jak wylicza, w 2022 r. rząd rozdał Polakom 10 nowych podarunków, za które zapłacą ok. 3434 zł.

„Niektóre wybory Cwanego Mikołaja mają charakter przede wszystkim polityczny i służą cementowaniu poparcia. Czasami pomysły Cwanego Mikołaja wynikają nie tyle z politycznej kalkulacji, co z braku wizji i finezji w reagowaniu na nagłe sytuacje takie, jak chociażby wojna i kryzys uchodźczy. Choć w 2022 r. powoli wygasały programy pomocowe związane z pandemią, to pojawił się kolejny pretekst do rozdawnictwa: wysoka inflacja. Porównując prezenty z ostatnich trzech lat, wydaje się, że spada zarówno ich koszt, jak i liczba. To jednak mylne wrażenie” – czytamy w raporcie.

Według danych WEI, obserwujemy rosnące co roku dochody i wydatki rządu.

Wzrost dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni lat (Źródło: Warsaw Enterprise Institute)

„O ile dług publiczny Polski wydaje się obecnie pod kontrolą, o tyle w długim okresie przy okazji potencjalnej recesji sytuacja może ulec diametralnej zmianie: podarunki Cwanego Mikołaja, do których przyzwyczają się wyborcy będą w praktyce wydatkami sztywnymi, co utrudni bilansowanie budżetu uszczuplonego kryzysowym spadkiem dochodów podatkowych. Ponadto rosnąca rola państwa osłabia wzrost gospodarczy. Warto zauważyć, że państwo rekwiruje coraz więcej naszego dochodu w proporcji do PKB, czyli przesuwa kapitał z sektora produktywnego do nieproduktywnego” – komentuje WEI.

Udział dochodów budżetowych w PKB (Źródło: Warsaw Enterprise Institute)

Warsaw Enterprise Institute wylicza „koszt prezentów, które dostaliśmy od państwa w 2022 r. przypadający na jednego pracującego podatnika. To 3434 zł.

„Niestety, polski rząd nie prowadzi zestawienia wszystkich wprowadzanych świadczeń i programów socjalnych, subsydiów i dotacji. Udało nam się jednak zidentyfikować 10 różnych działań państwa, za które płacą podatnicy” – zaznacza WEI.

