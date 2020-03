Raport: Do 2028 r. 58 proc. globalnej kadry stanowić będą osoby z pokolenia Z

Generacja Z wchodzi na rynek pracy i w firmowych zespołach będzie znaczyć coraz więcej. Jak wykazuje raport "Kariera Generacji Z", młodzi Polacy łączą spore ambicje zawodowe z chęcią budowy pozytywnych relacji z otoczeniem i potrzebą bycia docenionym w pracy.

Przedstawiciele pokolenia Z urodzili się po 1995 roku, a to oznacza, że właśnie wkraczają na rynek pracy. Jak wynika z raportu Upwork, do 2028 r. 58 proc. globalnej kadry stanowić będą właśnie „Zetki”. Będzie to dla pracodawców prawdziwe wyzwanie. Czym to pokolenie się charakteryzuje, czym się różni od poprzednich, czego oczekuje?

- Obserwując to pokolenie, widać, że ważne są dla nich tradycyjne wartości zawodowe. Jasna ścieżka kariery, stabilizacja, a także możliwość wykorzystania nabytej podczas studiów wiedzy to klucz do efektywnej współpracy z nimi. Bardzo trudno będzie zatrzymać takiego pracownika w firmie, jeśli pracodawca nie będzie umiejętnie nim zarządzał w swoim przedsiębiorstwie. Największym wyzwaniem, przed jakim dzisiaj stajemy zarówno my, rekruterzy, jak i pracodawcy - jest pozyskanie lojalności pokolenia Z - komentuje Magda Bargieł z Adecco Group.

Według raportów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu, pokolenie Z charakteryzuje pewna grupa cech. „Zetki” są generacją ludzi wiecznie „podłączonych”. Od najmłodszych lat żyją w zgodzie z nową technologią i stanowi ona dla nich naturalne środowisko.

Z punktu widzenia rekrutacji warto przeanalizować przekonania Generacji Z, dotyczące wizerunku różnego rodzaju firm jako pracodawców. Zgodnie z odpowiedziami grupy 18-24, z docenianiem pracownika częściej kojarzy ona większe (41 proc. wskazań), zagraniczne (50 proc.) i prywatne (53 proc.) przedsiębiorstwa, a zdecydowanie rzadziej - mniejsze (35 proc.), polskie (17 proc.) i państwowe (21 proc.).

Polacy w wieku 18-24 najczęściej spośród wszystkich generacji wykorzystują przy szukaniu pracy cyfrowe narzędzia. Aż 62 proc. z badanych w tym wieku zagląda w tym celu na portale z ofertami pracy, 46 proc. stosuje wyszukiwarki internetowe, a 32 proc. sięga po aplikacje mobilne z ogłoszeniami.

