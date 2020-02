Raport: Jakie wina piją Polacy?

blabla 2020-02-05 20:45:52

Tytuł powinien brzmieć "jakie wina kupują Polacy w Konrad Wina Wybrane"? Naturalnie, że zakupów nie robią tam "przeciętni Kowalscy", tylko osoby, dla których bezsprzecznie winem jest tylko to wytrawne (oczywiście uogólniam, gdyż sporo win słodkich jak Porto, Madera, vini santi, vin doux naturels, bla bla bla jest winami jakościowymi, słodkimi).







Nie zmienia to faktu, że z raportu sprzedaży samochodów osobowych marki (dla przykładu) Audi nie można wnioskować "jakie samochody kupują Polacy?" Bo Skody Octavii (była najczęściej sprzedawana ileś tam lat) tam nie kupicie... No chyba, że to multi kulti VAG salon ;)